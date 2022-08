Restaurante Don Romano lança festival de camarão

Ação marca os 34 anos da casa. Pratos ficam disponíveis entre os dias 31 de agosto e 30 de setembro

Para festejar os seus 34 anos de história, o restaurante Don Romano (Águas Claras, Asa Norte e Lago Sul) lança um delicioso festival de camarão com massas, que fica disponível do dia 31 de agosto a 30 de setembro,

O cardápio traz diversos pratos elaborados especialmente para a ocasião. A novidade sai no valor de R$145 para duas pessoas. “O Don Romano já faz parte da história da cidade e da memória afetiva de muitos brasilienses. Alguns de nossos pratos viraram os preferidos de muitas famílias que passaram por aqui. Nada melhor do que comemorar essa data com quem sempre esteve ao nosso lado, que são os clientes. Temos muito a agradecer”, explica a restauratrice Mariana Miranda.

Entre os pratos, os comensais poderão optar por Spaghetti al Pomodoro e Gamberi (molho de tomates com camarões, tomate seco e rúcula), Linguine Terra e Mar (camarão, frango, cebola roxa, pimentões, molho de tomate e ervas), Fettuccine Alfredo e Gamberi (creme reduzido, vinho branco e camarões), ou Fetuccine Aglio Olio e Gamberi (camarão, alho e óleo com brócolis). “Esse festival é o nosso presente para o público e também para a cidade. Pensamos em pratos que irão conquistar o paladar de quem provar”, diz Mariana.

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Don Romano

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria