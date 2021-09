Restaurant Week Brasília chega aos seus últimos dias

Com 50 casas participantes e menus a partir de R$ 46,90, principal festival gastronômico da capital termina neste domingo (5)

Com a sua 24ª edição reiniciada no dia 6 de agosto, a Restaurant Week está chegando ao fim neste domingo (5). Com 50 restaurantes participantes, o festival está tendo um grande sucesso desde seu primeiro dia, com bastante procura dos paladares curiosos em busca de novidades.

O gerente do restaurante Rio Bistrô, Matheus Augusto, conta que os números surpreenderam a equipe. “Via de regra temos um grande número de vendas do meio do festival para o final, mas dessa vez o sucesso foi desde o primeiro da Restaurant Week”, contou o gerente. Segundo o relatório da casa, até o dia 31 de agosto, foram vendidos mais de 2000 menus entre almoço e jantar.

E o sucesso não se restringiu somente ao Rio Bistrô. Em média, até a última semana de agosto restaurantes como Dudu Bar venderam mais de 1500 entre almoço e jantar; Universal, entre almoço e jantar mais de 1300; enquanto o Contê mais de 4 mil menus. Com o menu premium, o restaurante Villa Tevere, até o dia 26, vendeu ao todo 2.141 menus, sendo 1.426 de almoço e 921 de jantar. Já o Nau Frutos do Mar apresentou uma venda de 4.455 menus até o dia 29 de agosto.

Casas estreantes

Ampliando cada vez mais o número de restaurantes participantes, a Restaurant Week trouxe para essa edição oito novos nomes. O Artesian Osteria, presente no Menu Tradicional (R$ 46,90 almoço e R$ 58,90 jantar), apresentou um menu italiano com um dos pratos principais o Rovellini Lucchesi: filé mignon empanado com molho pomodoro artesanal, alcaparras e temperos especiais, gratinado com parmesão e purê rústico de batata.

Já no Menu Plus (R$ 55 almoço e R$ 68 jantar), o festival apresenta um de cozinhas entre italiana, brasileira e contemporânea, com as casas Gran Bier, Jantinha da Mara, La Terrasse, Luigi Trattoria e Verona. E para completar a lista de estréias, participando do Menu Premium (R$ 68,00 almoço e R$ 89 jantar), os restaurantes Manuelzinho e Sagrado Mar agraciam os clientes com cardápios da gastronomia portuguesa e gastronomia especializada em frutos do mar.

Histórias do Cerrado

Com o intuito de aproximar o público brasiliense do cerrado, o festival propôs como tema “Histórias do Cerrado”. O intuito foi trazer frutos do cerrado para os mais diferentes pratos e fazer com que os clientes tivessem essa experiência gastronômica única.

Seis casas participantes do festival trouxeram pequi, buriti, castanha de baru, maracujá do cerrado, cumaru, capim santo, ora-pro-nóbis, e guariroba, para os seus menus. Especializados em comida contemporânea, o Bla´s, o Contê e o Quitinete Gourmet elaboraram pratos cheios de sabor e inovação. Já os restaurantes Nakombi, Verona e Nonna Augusta mantiveram a essência das culinárias japonesa e italiana, adicionando frutos típicos do bioma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Frutos do mar no cerrado

Trazendo o litoral para o planalto central, os restaurantes Nau, Ouriço e Sagrado Mar trazem menus de almoço e jantar recheados de frutos do mar. Entre os destaques estão os camarões crocantes na farinha panko com arroz de moqueca, para os clientes saborearem, do Nau; O carbonara de camarões médios do Ouriço; e o salmão na brasa molho de vinho branco e limão com purê de batata e espinafre, do Sagrado Mar.

Luigi – Fileto a parmegiana com fettuccine Alfredo. Foto: Divulgação

Nau – Camarões crocantes na panko com arroz de moqueca. Foto: Divulgação

Contê – Risoto de rabada. Foto: Divulgação

Sagrado Mar – Peras ao vinho com sorvete de creme. Foto: Divulgação

Ação Social

Além de proporcionar a experiência gastronômica ao público, o festival possui uma parceria com a ONG Amigos da Vida, que busca conscientizar a população não soropositiva e ajudar crianças e adultos que vivem com o vírus. Com mais de 20 anos, a ONG conquistou inúmeras parcerias, entre elas, a do festival Restaurant Week Brasília. A parceria surgiu há cinco anos com o apoio de um empresário da capital.

Ao pedirem o menu do festival, os clientes podem acrescentar R$ 1, que é destinado a ONG. “Antes da pandemia, a média arrecadada era de R$ 35 mil, que foram destinados a manutenção das nossas Brinquedotecas Renato Russo”, conta Christiano Ramos, presidente da Amigos da Vida.

Para essa edição do festival, levando em consideração a pandemia, a expectativa do Amigos pela Vida é de arrecadar R$ 20 mil. “Espero que os clientes percebam a grande contribuição deles, e que estão fazendo a diferença na vida de milhares de crianças assistidas pelas nossas brinquedotecas em hospitais públicos de Brasília”, agradeceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

24ª Brasília Restaurant Week

Quando: até domingo, 5 de setembro de 2021;

Valores:

Menu Tradicional Restaurant Week: R$ 46,90 almoço e R$ 58,90 jantar

Menu Plus Restaurant Week: R$ 55,00 almoço e R$ 68,00 jantar

Menu Premium Restaurant Week: R$ 68,00 almoço e R$ 89,00 jantar

Para conhecer os restaurantes e menus participantes acesse restaurantweek.com.br

Para mais informações: @restaurantweekbrasil