Hotéis da Rede Windsor oferecem pacote especial com hospedagem e jantar romântico

Restaurantes também serão abertos para não hóspedes com cardápio especial para a data

No dia 12 de junho, a Rede Windsor de Hotéis irá oferecer um Pacote Romântico especial de Dia dos Namorados para quem deseja comemorar a data a dois em um dos hotéis de Brasília. A compra deve ser realizada exclusivamente pelo site da Rede Windsor (windorhoteis.com) ou pela Central de Reservas (21) 2195-7800.

Nos hotéis em Brasília, Windsor Brasília e Windsor Plaza Brasilia, o pacote especial inclui hospedagem, café da manhã, garrafa de espumante, torta trufada de chocolate, morango com creme de chantilly, early check-in e late check-out mediante disponibilidade, além de estacionamento cortesia. Nas duas unidades, os clientes ainda poderão incluir o jantar romântico por um preço à parte para fazer parte da experiência. No Windsdor Plaza Brasilia, os hóspedes ainda recebem como mimo pantufas e chinelos para serem usados durante a estada.

“Percebemos o aumento na busca por pacotes românticos no último ano. Sair um pouco da rotina e encontrar o conforto e a segurança que o hotel pode proporcionar é uma ótima opção que muitos casais estão adotando, por isso resolvemos ampliar essa experiência e tornar esse momento ainda mais especial”, afirma o gerente de Marketing da Rede Windsor, Vitor Almeida.

Cardápio especial para o Dia dos Namorados

Para celebrar a data mais romântica do ano, a Rede Windsor oferecerá um jantar especial para hóspedes e não hóspedes no Dia dos Namorados. Na noite do dia 12 de junho, as duas unidades em Brasília terão opções completas como entrada, prato principal e sobremesa, além de incluir bebidas não alcoólicas em seus pacotes. Para agradar diferentes públicos, a Rede contou com o apoio dos seus experientes chefs para definir os menus que tornarão essa noite inesquecível.

Nos restaurantes dos hotéis de Brasília, a entrada será um creme de mandioca com creme de leite fresco. Entre os pratos principais, coração de filé mignon ao molho de geleia de pimenta com risoto de aspargos frescos, salmão grelhado ao creme de alho poró com confit de cogumelos selvagens na batata recheada e talharim ao molho de camarão. De sobremesa, as torta mousse de chocolate com sorvete ou torta de limão.

É possível ver o cardápio completo de cada hotel, no site: windsorhoteis.com.

Jantar Romântico Dia dos Namorados

BRASÍLIA Windsor Brasilia

Valor: R$ 198 + 10% por casal

Endereço: SHN Quadra 01 – Conj. A – Bl. A – Asa Norte – Brasília

Windsor Plaza Brasilia

Valor: R$ 198 + 10% por casal

Endereço: SHS Qd 05 BI. H – Asa Sul – Brasília