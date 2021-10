Rede de padarias inaugura nova unidade no Setor Noroeste

A Cinco Estrelas Casa de Pães abre as portas a partir de sexta-feira, dia 22, sempre das 6 às 22h, de segunda a domingo

A Cinco Estrelas Casa de Pães é uma rede de padarias fundada em 1994 pelo casal José Maria Natalício e Margareth Bomtempo. Com seus quatro filhos, a família se mudou da cidade de Tiros (MG) para o Guará I, onde abriu sua primeira unidade. Hoje, vinte e sete anos depois, com cinco lojas, (duas em Águas Claras, Guará I, Guará II e Sudoeste), uma central de produção, um setor de encomendas e mais de 270 colaboradores, a Cinco Estrelas Casa de Pães se consolida como uma das redes mais importantes do segmento no Distrito Federal.

E nesta quinta feira, 21 de outubro, ela inaugura sua mais nova unidade, agora no Setor Noroeste. A loja do Noroeste fica na CLNW 08/09, no Meet Noroeste, e foi pensada nos mínimos detalhes. A arquitetura é assinada pela arquiteta Lorena Bastos, e segue os novos padrões de instalações da rede, com ampla área de exposição de produtos, confeitaria de alto padrão, salão de buffet para café da manhã e lanches ao longo do dia, servindo crepes, pães, croissants, sanduíche, tapiocas, cuscuz, com capacidade para até 42 pessoas, e todas as comodidades para as famílias. No almoço, o cliente pode levar pratos prontos para casa, como massas por exemplo.

Administrada pelas três filhas e pela Dona Margareth, que fica atenta aos detalhes do que acontece nas lojas, um dos grandes destaques da Cinco Estrelas é sua produção própria. São mais de 900 itens produzidos com ingredientes absolutamente premium: tortas, doces, pães, bolos, biscoitos e demais itens saem das linhas de fabricação com o mais rigoroso padrão de qualidade, o que faz com que os sabores e as receitas da D. Margareth sejam replicadas fielmente. Os produtos de destaque são muitos: além do próprio Pão Francês, considerado um dos mais gostosos de Brasília, que saem várias vezes ao dia em todas as unidades, a casa dispões de produtos artesanais sem conservantes. Temos ainda croissants, seguindo a tradicional receita francesa, o Pão de Neve, o Pão Amanteigado, os bolos caseiros de tira (de cenoura com chocolate, de mandioca, mousse de limão, brigadeiro e bem casado) e os doces.







Aliás, a confeitaria da Cinco Estrelas é um detalhe à parte. Além de receitas com Zero Açúcar e produtos sem lactose, os doces são simplesmente deliciosos e decorados à perfeição. Além de poder encomendar de qualquer lugar e receber em casa, você pode ainda buscar na unidade mais conveniente. É só falar com a central de encomendas, que atende pelo WhatsApp (61) 98418.4681