Receita de joelho recheado de presunto e queijo: fácil e rápido

Aprenda com a gente a preparar essa receita de joelho recheado com presunto e queijo, um salgado delicioso e muito famoso nas padarias, é perfeito para hora do lanche. O preparo é simples, fácil e rápido e o resultado é uma massa saborosa e muito fofinha. Certamente quem provar vai adorar essa receita. Então chega a conversa e vamos para a receita de joelho recheado de presunto e queijo. Confira os ingredientes e o passo a passo do preparo.

Ingredientes para o joelho recheado de presunto e queijo

300 g de farinha de trigo aproximadamente

180 mL de leite morno

80 mL de óleo

15 g de açúcar (1 colher de sopa)

5 g de sal (1 colher de chá)

10 g de fermento biológico seco instantâneo (1 envelope)

Recheio

150 g de presunto

250 g de queijo muçarela

orégano a gosto ou gergelim

1 gema para pincelar

2 mL de Água para pincelar (1/2 colher de chá)

Passo a passo de preparo

Primeiramente, em uma tigela coloque a farinha de trigo, o fermento biológico e o açúcar e misture

Acrescente o óleo, o sal e o leite morno e mexa com as mãos para incorporar

Transfira para uma bancada enfarinhada e sove a massa por uns 15 minutos

Assim que a massa estiver homogênea faça uma bolinha e transfira para uma tigela limpa untada com óleo

Cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos

Logo após esse tempo transfira a massa para uma bancada enfarinhada e divida ao meio

Faça uma bolinha com uma massa e volte para a tigela e cubra com um pano para não ressecar (se preferir pode fazer de uma única vez também)

Então, abra a massa que ficou na bancada com um rolo também enfarinhado

Deixe a massa fina em torno de 2mm (tente deixar o mais próximo possível de um retângulo)

Coloque bem ao meio as fatias de presunto, por cima o queijo muçarela e depois polvilhe o orégano

Feche um dos lados da massa, com delicadeza

Passe água na parte de fora da massa com um pincel e feche o joelho

Corte as pontinhas para acertar o salgado e em seguida corte os joelhos do tamanho que preferir

Polvilhe farinha em uma assadeira antiaderente ou unte com manteiga e farinha uma assadeira de alumínio e vire os joelhos com a rebarba de massa para baixo

Então, cubra novamente com um pano e deixe crescer por mais 30 minutos

Repita o processo com a outra metade de massa e também deixe crescer

Misture a água com a gema e pincele os salgados

Polvilhe um pouco de orégano por cima

Leve ao forno a 200ºC por cerca de 25 minutos ou até dourar

Prontinho agora é só saborear esse delicioso joelho recheado com presunto e queijo.