Do sonho do livro à realidade do doce

Conheça a história da Gracie Doceria, que promete uma inovadora cesta temática para a Páscoa deste ano

A ideia de publicar um livro transformou a vida da escritora Mariana Gracie e, em seguida, de sua mãe, Mônica Gracie. Após criar campanha em uma rede social, com uma vaquinha virtual, para colocar à venda o que havia escrito, Mariana recebeu a ligação de uma prima, que bancou sua faculdade vendendo brigadeiros tradicionais e beijinhos. Agora, a dupla está na missão em que Mariana considera ser o divisor de água da empresa.

“A Campanha da Páscoa desse ano é diferente, pois é um produto super inovador, diferente, que vai ser uma cesta temática, com uma história, pois os produtos conversam entre si”, conta a jovem para em seguida comentar o misto de sensações que passa dentro do seu peito. “Estou muito feliz por desenvolver esse projeto, mas dá um pouco de medo, pois sempre há críticas de quem não conhece nossa história, nosso trabalho, alguns torcem contra. Por outro lado, temos um relacionamento maravilhoso com nossos clientes. Eles sempre compram, indicam bastante para os amigos, familiares, eu adoro”, conta Mariana.

Ao lado da mãe, ela tem estudado bastante, feito cursos on-line, mas não quer deixar com que a essência do projeto que começou a com a ajuda da prima se perca. “Estamos sempre testando, experimentando e analisando as tendências do mercado, principalmente nos baseando em redes sociais. Os clientes elogiam muito os nossos produtos porque fazemos de forma caseira mesmo. Não usamos conservantes, produtos que encarecem muito, aqueles produtos que dão aquele gosto de casa de vó. Pois achamos que fica mais gostoso quando sentimos o sabor de verdade. Preferimos adotar o viés mais simples e saboroso, aí a gente faz bolo, kit festa, trufas, ovos de Páscoa e outros doces sazonais, então nós estamos nesse processo de criar e inovar sempre.”

Uma dessas tendências que caiu no gosto do brasiliense é o Copo da Felicidade, que além de lindo, é delicioso. É feito com creme de confeiteiro, uma camada de bolo e outra de creme de brigadeiro. “Os pedidos têm sido muito grandes. Estamos muito felizes por termos conquistado os clientes também com esse produto. Quando fazemos ações de venda em bares e outros estabelecimentos, pedem muito o Copo da Felicidade e gostam bastante”, conta, com entusiasmo nos olhos, Mariana Grace.

Ajuda da prima e o início

Logo quando Mariana havia decidido publicar o livro, uma de suas primas a telefonou e contou que pagou toda a faculdade vendendo doces. A partir daí, Mariana, a produção e comercialização de doces nunca mais se afastaram. “Fui até a casa da minha prima e ela me ensinou a fazer o básico dos doces, que ela sabia. Ela me ajudou muito. Ela comprou todo o material, me deu para que eu fizesse e me levou ao comércio do Jardim Botânico para eu tentar vender. Vendi todos os 40 brigadeiros que tinha. Peguei o dinheiro que entrou, comprei mais material e segui vendendo”. É importante ressaltar.

Porém, a publicação do livro não foi deixada de lado. Em 2016, Mariana lançou a obra Vida Adulta Para Iniciantes virtualmente. Dois anos depois, ocorreu o lançamento oficial. Ainda hoje, a empreendedora vende o livro juntamente com os doces, seu carro-chefe. Por circunstâncias da vida, Mariana foi morar sozinha e seguiu trabalhando com a hoje Gracie Doceria, que inicialmente tinha o nome de Lov Candy. “Resolvi tentar viver só de doce, desde 2017. Eu estava vendendo brigadeiro, bolo no pote. Já vendi salada de fruta, sanduíche natural, mas o brigadeiro é mais fácil de vender e tem menor custo de produção. Comecei vendendo a unidade do doce, depois de dois anos, passei a vender no Plano Piloto. Antes, eu vendia só aqui no Jardim Botânico (próximo ao local em que ela e a mãe residem)”.

Após um período, Mariana voltou a morar com seus pais e passou a ter a companhia da mãe, Mônica Gracie, que no início ajudava sempre que tinha um tempo livre em seu trabalho. Porém a matriarca foi tomando gosto pelos afazeres e vendo o sucesso que os produtos fazem na capital que ela optou por deixar o emprego. “Nos unimos ainda mais em cima desse sonho. Desde então, já consegui comprar um carro e fazer o enxoval da minha filha com o lucro obtidos com os doces. Na Páscoa de 2021, vendemos mais de 200 ovos e no Natal passado, mais de 800 rabanadas”, completa Mariana.

Serviço

Gracie Doceria

Faça sua encomenda entre segunda e sexta-feira, das 9h às 18h

Whatsapp: (61) 99348-9380

Instagram: https://www.instagram.com/graciedoceria/