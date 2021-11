Ravenna lança novo cardápio no Norton Restaurante em homenagem aos nove anos em Brasília

Comemoração em grande estilo lança novo menu nos moldes do método, com caldo, entrada, prato principal e sobremesa

Em novembro, o Ravenna Brasília completa nove anos em Brasília. À frente do método está a Sócia-Diretora Moema Soares, que já fez o tratamento e comprovou que ele funciona de verdade. “O Ravenna funciona tão bem que eu quis difundi-lo”. E, em comemoração, a clínica lança, nesta sexta (26), um menu especial no Norton Restaurante, localizado no Brasil 21, nos moldes das refeições Ravenna: caldo, entrada, prato principal e sobremesa – tudo isso com no máximo 300kcal, por R$78. Ele será servido no almoço e no jantar e dá direito a 3h de cortesia do estacionamento.

Confira, abaixo, as opções do novo menu Ravenna no Norton:

Cardápio Ravenna

Caldos e Cremes

Creme de cogumelos ao perfume de tomilho servido com um toque de creme de leite Caldo de Espinafre servido com queijo gorgonzola

Saladas

Niçoise

Alface crespa, cebola roxa, tomate cereja, ovo de codorna, atum servido com molho mostarda Dijon

Salada Romana

Variação de folhas, gorgonzola, pêra grelhada servido com redução de balsâmico







Pratos Principais

R$78,00 Lombo de Pirarucu, servido com abobrinha e cenoura, salteado em fio de azeite. Servido com molho de maracujá

R$78,00 Picanha bovina grelhada, servida com molho chimichurry e arroz feito com couve flor e bacon de peito de peru

Sobremesa

Panna cota com calda de frutas vermelhas

1.Maçã assada com uva passa em suco de limão, laranja e tangerina.

Panna cotta com calda de frutas vermelhas Flan de creme de leite aromatizado com limão siciliano servido com calda de frutas vermelhas

Serviço:

Local: Restaurante Norton – Brasil 21

@nortonrestaurante

Segunda a domingo das 12h às 15h e das 16h às 23h