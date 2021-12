O restaurante Aquela Parmê vai dar 50 vales parmegianas para os clientes que forem até à casa vestidos à caráter natalino. A ação é válida para as unidades de Águas Claras e Lago Sul

Ho, ho, ho. É tempo de natal no restaurante Aquela Parmê. E a casa resolveu inovar e dar o presente para o bom velhinho que agora poderá ser agraciado pelos clientes do restaurante. Na véspera do Natal, os clientes poderão ganhar vale-parmegianas (parmegiana de frango com arroz e purê como acompanhamentos), além de concorrerem a cinco cestas natalinas ao participar da ação no Instagram da casa.

Para participar, basta ir até Aquela Parmê Águas Claras ou Lago Sul, à caráter vestido de Papai ou Mamãe Noel, no dia 24 de dezembro, entre 12h e 15h. Os clientes que forem de gorro de natal e uma camisa ou vestido vermelho também poderão ganhar essa delícia. Serão disponibilizados 25 cupons por loja para os primeiros que chegarem. O vale parmegiana é válido por um mês e o prato poderá ser retirado a partir do dia 26 de dezembro.

Natal na Aquela Parmê é assim: Papai Noel e os clientes ganham de presente a melhor parmegiana da cidade. A casa está aberta diariamente, das 10h às 22h, no sistema delivery e takeway.

O Aquela Parmê continua seguindo todos os protocolos de higiene e segurança e promete trazer a veia nativa e muito rica que essa gastronomia tem.

Serviço:

Quem ganha o presente dessa vez é o Noel! 50 Parmês de presente para quem for ao restaurante caracterizado de papai ou mamãe noel

Endereço – Unidade Águas Claras: Rua das figueiras número 6 loja 15 – Águas Claras, Brasília

Endereço – Unidade Lago Sul: Smdb 12 conjunto 12 pac 2 parte 2 -Posto Auto Shopping (em frente ao Jardim Botânico)

Cardápio: http://aquelaparme.com.br/

Dias e Horários de Funcionamento: Todos os dias das 10h às 22h (sistema delivery e take-out)

Entregas pelos aplicativos, Ifood e UberEats

Take-out com descontos e ofertas exclusivas pedindo pelo: http://aquelaparme.com.br/

O restaurante recebe os cartões das principais bandeiras (débito e crédito) e PIX