Quem é a brasileira que afirma ser astronauta e que vai ao espaço em 2029, mas foi desmentida pela NASA?

Gente, como de costume, antes de ir ao escritório, preparei um cafezinho feito com grão especial e moído na hora. Eis que, enquanto o saboreava, fui conferir as principais notícias do momento e me deparei com um fato curioso: uma jovem mineira diz ser astronauta e que já tem missão espacial à vista, mas a poderosíssima NASA, desmentiu a diva… seria ela uma jovem enganada ou apenas mais uma sonhadora?

Acontece que a mineira Laysa Peixoto, de 22 anos, repercutiu nas redes sociais ao divulgar que teria sido selecionada para atuar profissionalmente como astronauta em missões espaciais da empresa privada Titans Space. No entanto, ao ser questionada pelo G1, a NASA desmentiu a jovem.

Você deve estar se perguntando: se a Titans Space é privada e não pertence à NASA, porque a informação foi desmentida pela agência espacial norte-americana?

Bem, o que gerou a controvérsia entre a NASA e Laryssa foi a declaração da brasileira que afirma participar de um curso de treinamento para astronautas da agência e faz parte da ‘turma de 2025’ e que, em 2029, participará de uma missão com a Titans Space.

A jovem mineira afirma que fará uma viagem espacial em 2029 com a Titans Space (Reprodução/Instagram)

No entanto, a NASA negou a informação alegando que o nome dela não está entre os integrantes em processo de formação da turma de 2025. E afirmou que, para ser um astronauta, deve-se ter títulos de mestre em cursos de tecnologias ou áreas correlatas e requer, pelo menos, dois anos na função e mil horas efetivas como piloto.

Outro fato intrigante é que, segundo o G1, a Titans Space não possui licença da agência espacial para conduzir voos tripulados.

Ainda de acordo com a apuração do G1, em 2022, a jovem mineira teria declarado ter concluído um treinamento de astronauta pela NASA, afirmou estudar na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e alegou cursar um mestrado em Aplicação de Computação e Física Quântica na Universidade Columbia, em Nova York, no LinkedIn.

Nas redes sociais profissionais, Laysa diz cursar mestrado na Universidade Columbia, em Nova Iorque (Divulgação)

Sobre os cursos, a UFMG revelou que Laysa cursou física em apenas um período do ano letivo e que, por falta de matrícula seguinte, foi desligada da faculdade. Já a Universidade Columbia disse não ter registros de universitários com o nome da jovem mineira.

Porém, apesar das controvérsias, o G1 entrou em contato com a Titans Space, que afirmou a seleção de Laysa Peixoto para a viagem espacial, cuja aventura custa a partir de US$ 1 milhão para ‘turistas’. Mas o nome da brasileira não aparece na lista de membros anunciados para a missão de 2029.

Amores, não sei vocês… mas isso me cheira a trambique. Espero que eu esteja completamente enganada.