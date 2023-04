Que Pasta?! Cantina lança rodízio de vinhos e menu com paninis

Serão sete rótulos variados de vinhos internacionais, entre espumante, tinto, branco e rose, a R$ 99. Evento acontece das 18h às 21h

O Que Pasta?! Cantina está lançando um rodízio de vinhos e um menu com cinco opções de paninis. O rodízio será toda sexta-feira até o fim de maio; já o menu com paninis será servido todas as tardes, de domingo a domingo.

“Com inspiração nos ingredientes da costa amalfitana e da Toscana, criei os paninis para atender o público que precisa comer bem, tomar um café e trabalhar ao mesmo tempo. Assim abro o espaço do Que Pasta?! para o conceito “coffice”, onde oferecemos o espaço para trabalho e alimentação simultaneamente”, explica o chef Matheus Grilo.

Rodízio de vinhos

Durante todas as sextas-feiras do mês de abril e maio, o Que Pasta?! Cantina passa a promover um rodízio com sete rótulos de vinhos da Argentina, Chile, Espanha, França, Itália e Portugal, entre espumante, tinto, branco e rose. O evento acontece das 18h às 21h, além de contar com música ao vivo com o melhor da MPB.

Paninis

O panini é um sanduíche que tem origem nas terras italianas e que faz sucesso por todo o mundo. Versátil e muito gostoso, ele pode ser feito combinado com várias opções de recheios, no Que Pasta?! o chef Matheus Grilo montou cinco opções, são elas:

Focaccine alla Toscana: Focaccia com coalhada seca, ragu de linguiça e manjericão (R$ 21); Focaccine alla Bolognese: Focaccia com clássico molho bolonhesa gratinada (R$ 21); Focaccine alla Parma: Focaccia com coalhada seca, figos e presunto de parma (R$ 26,90); Tramezzino Caprese: com tomates cereja, rúcula, muçarela de búfala e pesto (R$ 22); Tramezzino Spinaci: com ricota e espinafre refogados (R$ 21).

Serviço

Que Pasta?! Cantina

Onde: Setor Comercial Sul, Q.6 – Dentro do Venâncio Shopping

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 12h às 23h / domingo, 12h às 17h

Couvert: R$ 10

Para mais informações: (61) 9 9609-5652 e @quepastabrasilia