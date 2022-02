Franquia promove promoções especiais para o carnaval

A tradicional franquia de frangos, em Brasília, oferece opções deliciosas para reuniões entre família e amigos durante data festiva

Com a pandemia do novo coronavírus e a suspensão das festas carnavalescas pelo Governo do Distrito Federal, o ideal mesmo é ter cautela e festejar entre a família e amigos que já fazem parte da rotina diária. Para acompanhar esses encontros de carnaval, a Lug´s oferece o delicioso frango no balde, com tempero secreto de uma receita de família, e as famosas batatas belgas. É, sem dúvidas, uma combinação perfeita para acompanhar momentos felizes com pessoas queridas.

O crocante e suculento frango no balde da Lug´s possui três cortes especiais: Trix (tulipa), Drumet (coxinha) e Steak (tiras de peito). Eles são servidos em baldes nos tamanhos Super, Mega e Hiper – o que possibilita atender reuniões pequenas, mas também aquelas com maior número de pessoas. São acompanhados, ainda, pelas famosas batatas belgas – macias por dentro e crocantes por fora -, e molhos especiais, dos tradicionais aos mais especiais. Entre eles o Honey Mustard (mostarda e mel), barbecue, Ketchup, French (páprica, tomate e mostarda) e o Sweet Chili (geleia de pimenta).

As batatas belgas da marca são fornecidas pela Lutosa – a maior fabricante de batatas da Bélgica. O Combo Cone de Batata Belga também é uma opção. É acompanhado por molho, além de bacon triturado e frito ou queijo parmesão.

Quem tiver interesse em pedir essas delícias para os encontros de carnaval, pode consultar o cardápio pelo iFood. Os pedidos podem ser feitos pelo aplicativo ou na loja física, localizada no shopping Conjunto Nacional, com a opção de embalar para viagem.

Lug´s

Faz parte do L7 Group – excelência em franquias de alimentação. São várias marcas de sucesso, tanto no Brasil, como no exterior. Por sua gastronomia ímpar e no mercado desde 2009, a rede Lug´s conta com mais de 160 lojas espalhadas pelo Brasil e Portugal. Em Brasília, a marca possui uma franquia exclusiva no shopping Conjunto Nacional.

Serviço:

Lug´s

Endereço: Torre Amarela – Conjunto Nacional A, 2127

Telefone: (61) 3037-8855