Projeto Escola Móvel de Gastronomia chega a Ceilândia e vai atender mais de 900 profissionais com cursos gratuitos

As inscrições estão abertas até dia 20 de fevereiro. As aulas serão ministradas presencialmente e online

Após o sucesso que foi na cidade do Gama, o projeto Escola Móvel de Gastronomia está de volta com a segunda edição. A cidade escolhida para a oferta de cursos é Ceilândia, a maior região administrativa do Distrito Federal.

O objetivo da ação é qualificar profissionais por meio de aulas práticas e teóricas de forma presencial e online, além de realizar um mapeamento e catalogação de bares, restaurante, trailers e food trucks.

O projeto atenderá mais de 900 pessoas e quatro cursos na área de gastronomia estão disponíveis. São eles:

Confeitaria;

Doceria;

Salgaderia;

Pizzaiolo.

Três cursos na área de gerenciamento de pessoal e de negócios:

Garçom/Garçonete;

Vendas Online (E-commerce);

Gerenciamento de Mídias Sociais.

Vale ressaltar que todos os cursos são gratuitos.

Mapeamento Gastronômico

Além de ofertar as aulas de gastronomia, o projeto possui dois grandes objetivos: Realizar o Mapeamento Gastronômico de estabelecimentos dos setores de Ceilândia e desenvolver e catalogá-las na plataforma de delivery, o aplicativo “Food Ceilândia”, que vem a ser um guia gastronômico, onde os estabelecimentos poderão inserir informações no App sobre seu próprio negócio.

A plataforma funciona como um Marktplace. O dono do estabelecimento vende seus produtos sem nenhum custo e sem mensalidade para usar o App. O cliente entra, escolhe o restaurante no setor que mora e faz seu pedido diretamente para o estabelecimento que vai preparar seu prato ou lanche. Simples assim!

De olho nas datas de inscrições e aulas

Para se inscrever no modo presencial, o participante deve acessar o site www.escolamoveldegastronomia.com.br, preencher a ficha de inscrição entre o período de 1° a 20 de fevereiro. As inscrições continuam até o fim do mês de fevereiro, caso haja vaga. Ao final do curso, os participantes receberão o certificado. É necessário ter, no mínimo, 16 anos para participar.

Interessados de outras regiões administrativas também podem participar dos cursos, no entanto, terão que optar somente pela modalidade online. Para participar, basta acessar o canal do YouTube da Escola Móvel de Gastronomia. Havendo vagas, os participantes podem se inscrever em mais de um curso.

Serviço: Escola Móvel de Gastronomia – Edição Ceilândia

Inscrições: A partir do dia 1° de fevereiro através do site www.escolamoveldegastronomia.com.br

Local: Ao lado da Administração Regional de Ceilândia

Formato: Presencial e online

Início das aulas: 06/02

Contato: (61) 98143-5757

Organização: Associação Cresce-DF com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.