Primeira banoffeeria da cidade, Bannoffee da Raw inaugura ponto físico em Águas Claras

Neste mês de julho, a Banoffee da Raw, a primeira casa de Brasília especializada na torta inglesa, abriu um quiosque em Águas Claras. O espaço está localizado no difícil Max Mall e funciona de segunda a segunda das 10h às 23h.

“Agora, que a pior fase da pandemia passou, foi possível realizar esse sonho. Sempre quis um lugar para que as pessoas pudessem sentar e degustar a torta com calma e aqui isso é possível”, comenta a chef Ana Luísa Raw.

A banoffee é uma receita de origem inglesa, mas com um toque brasileiro, feita com uma base de biscoito crocante, topping de canela, chantilly e recheio de banana nanica com doce de leite – o que explica o nome, formado pela junção de banana com toffee (caramelo em inglês).

No novo quiosque, o cliente poderá provar as fatias de três sabores da torta: o Tradicional (banana com doce de leite), o Banotella (banana com nutella) e o Morangoffee (morango com leite moça cremoso). Uma fatia sai a R$ 20; duas a R$ 38 e três a R$ 54. Para quem quer levar uma torta e compartilhar com amigos e familiares, ainda é possível comprar a pronta entrega. A Banoffee da Raw tem valores tabelados, qualquer sabor pelo mesmo preço e tamanho: pode ser de 800g, a naniquinha (R$ 90), ou a grande de 2 kg (R$ 195).

Para acompanhar os sabores das tortas, os clientes podem pedir um café com borda de nutella ou doce de leite no copo ou um capuccino feito artesanalmente pela chef Ana Luísa Raw. A venda separada do chantilly feito pela chef também é outra novidade para os clientes da loja física. Por fim, pensando principalmente nos banoffãs, como carinhosamente Ana Luísa chama os consumidores fiéis, a loja oferece um cartão fidelidade diferenciado, que a partir da terceira compra, a pessoa já sai ganhando. Entre os mimos estão: descontos nas fatias e nas tortas, a inclusão de borda especial no café ou até um expresso de cortesia.

Vale ressaltar que, apesar da novidade, a Banoffee da Raw segue funcionando para delivery e take out na unidade da 115 Norte.

Serviço

Banoffee da Raw

Onde: Edifício Max Mall – Rua 07 Norte LTS 3, 5 e 7 quiosque 2A

