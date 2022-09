Primavera: restaurantes apostam em pratos para a estação

Sanduíches leves, drinques, pratos principais e sobremesas estão entre as opções

A primavera começa oficialmente em 22 de setembro. Além de florir a cidade, o período vem acompanhado de altas temperaturas. E para aproveitar a estação, nada melhor do que se refrescar com bons drinques, pratos e sobremesas. Casas da capital federal apostam em opções ideais durante essa época do ano.

O Mint Essential Café (402 Sul) traz saborosas toasts, nas versões tradicional (R$ 8), avocado (R$ 18), homus (R$ 18) e tofu (R$ 21). Para acompanhar, bebidas refrescantes, como sodas italianas autorais, de frutas vermelhas (R$ 15), gengibre (R$ 15), maçã verde (R$ 18) e coco (R$ 18); ou até mesmo os cafés gelados, como cold brew (R$ 14) com aroma natural de tangerina; e frapê (R$ 19) com aroma natural de hortelã-pimenta.

No restaurante Don Romano (Águas Claras, Asa Norte e Lago Sul) um dos destaques do cardápio é o Linguine com Gamberi e Poró (R$ 69), servido com camarões, pesto de alho-poró e tomatinhos, uma ótima pedida para harmonizar com o vinho Don Romano Bianco Vino Italiano (R$ 75), lançado em celebração aos 34 anos da casa.

Uma das estrelas do cardápio do Aloha Ni Hao (Águas Claras) é o tradicional prato havaiano poke, uma ótima pedida para a época. A casa oferece a opção para montar, a partir de R$48,90, ideal para personalizar o prato com os ingredientes favoritos, sendo mais de 50 itens para escolha.

Há ainda temakis, nos sabores camarão com cream cheese e cebolinha (R$28,90); salmão com cream cheese e cebolinha (R$27,90); Califórnia (R$ 19,90): temaki de kani, manga, pepino e arroz; shimeji (R$22,90) com cream cheese e cebolinha; skin de shimeji com cream cheese e cebolinha (R$ 21,90); camarão com cream cheese e cebolinha, empanado e frito (R$30,90); e salmão com cream cheese e cebolinha, empanado e frito (R$29,90).

O francês Le Parisien (103 Norte), serve, entre as opções de entrada, o frisée aux lardons (R$ 38): salada de alface frisée com lardons de bacon, ovo mollet, farofa de cebola e copa defumada e vinagrete de mostarda dijon ou a salada Le Parisien (R$ 29): mix de alface, tomate confit, suprême de laranja, farofa de copa defumada e vinagrete de mostarda dijon.

Para o prato principal, o restaurante conta com steak tartare (R$ 82): carne bovina crua cortada em pequenos cubos e temperada com um delicioso molho de mostarda, alcaparras, picles e cebola. Acompanha salada de alface frisée e batata frita.

No Italianíssimo (412 Norte), uma boa pedida é a burrata (R$ 59,90): gratinada no forno a lenha com tomate confitado, azeitona preta, manjericão, peperoni e molho napolitano. Acompanha tiras de focaccia; ou o carpaccio filetto (R$ 55,90): com creme de gorgonzola, acompanhado de mini salada. Para adoçar o paladar, uma panna cotta (R$ 29,90) de chocolate meio amargo com calda de framboesa e decorada com flor comestível para sobremesa.

Apesar de ser uma churrascaria, a Buffalo Bio (EPTG) conta com um buffet que contempla diversos tipos de saladas. A opção, disponível no rodízio do restaurante (a partir de R$ 84,90), dá a possibilidade do cliente montar o próprio prato, com os ingredientes que melhor agrada o paladar, além de combinar com outros quitutes disponíveis no variado cardápio da casa, como os cortes de carnes especiais com opções menos gordurosas e guarnições saborosas, que são ideais para quem investe em uma dieta mais proteica.

O Concorrente (409 Norte) traz as refrescantes limonadas, disponíveis em três sabores, como Santo Melão (R$ 15): capim santo, melão, limão siciliano e água gaseificada; Green (R$ 15): maçã verde, limão siciliano e água gaseificada; e Pink (R$ 15): cranberry, morango, limão siciliano e água gaseificada. Outra sugestão da hamburgueria são os refrigerantes naturais de uva sem açúcar (R$ 12) e tangerina (R$ 12), e os milk-shakes de três leites (R$ 20): três leites batido com calda de amarena; e de paçoca com caramelo (R$ 20): feito com baunilha, paçoca e caramelo.