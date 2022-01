Porks Samambaia comemora 1 ano com muito blues e chope artesanal

Para comemora seu 1º ano, a casa trará um evento especial entre os dias 11 a 16 de janeiro, com música ao vivo, muita carne de porco, dobradinha de drinks e 400 chopes gratuitos

Nesta semana, o bar mais queridinho do Distrito Federal, o Porks Samambaia, vai comemorar 1 ano de história com uma programação super especial. Quem busca entretenimento, comida e bebida de qualidade poderá aproveitar o melhor da noite brasiliense durante a festa de aniversário do empreendimento, que será realizada entre os dias 11 a 16 de janeiro.

Nesta terça-feira (11), o Porks Samambaia vai comercializar Chope 300ml (exceto Pilsen) em dobro durante todo o horário de funcionamento da casa. Já na quarta-feira (12), é dia dos fãs de Gin Tônica aproveitarem para tomar o drink em dobro. Na quinta-feira (13), o empreendimento vai disponibilizar 100 Chopes Pilsen 300ml grátis para os primeiros cem clientes que chegarem na loja – limitado a um copo por pessoa -, além disso, quem comprar 2 Chopes IPA 400ml vai ganhar 1 Copo Eco de presente.

Na sexta-feira (14) e no sábado (15), a casa vai seguir presenteando os 100 primeiros clientes com um copo de Chope Pilsen 300ml para cada. Já no domingo (16), além do chope grátis para as primeiras cem pessoas que chegarem na unidade, a casa vai também ofertar uma promoção inédita e incrível: na compra de qualquer Chope 300ml, leve 500ml + um Copo Eco.

Nos dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro, o Porks Samambaia vai distribuir 100 Chopes 300ml grátis. Foto: Jonas Teixo

Para manter a tradição da casa, o Porks Samambaia vai promover uma programação musical de blues e rock ao vivo com diversos artistas de destaque na cidade de quinta a domingo, que prometem agitar o público com um repertório bem especial. No cardápio, os clientes vão poder encontrar diversas opções à base de porco com preços acessíveis, entre R$ 12 e R$ 18.

O Porks Samambaia está localizado na QN 206 – CJ C – LT 01. A programação musical é gratuita e acontece sempre a partir das 17h. Mais informações no Instagram oficial da unidade (@porks_samambaiadf).