Poke, saladas, salmão: veja opções leves para o verão

O verão chegou e, como de costume, é uma das estações que as pessoas mais se dedicam aos cuidados com o corpo e alimentação. Para quem deseja opções saudáveis e leves para aproveitar a temporada, restaurantes da cidade oferecem sugestões muito saborosas, entre saladas e pratos especiais.

Uma boa pedida do Aloha Ni Hao (Águas Claras) é o poke, tradicional prato havaiano. A casa oferece a opção para montar, a partir de R$ 48,90, e personalizar o prato com os ingredientes favoritos, sendo mais de 50 itens para escolha. O restaurante ainda conta com mais de 30 acompanhamentos disponíveis para completar a tigela, como beterraba, cenoura, castanha de caju, tomate cereja, pepino, cebola, milho crocante, ervilha, quinoa e muito mais. Disponível no delivery.

Foto: Divulgação

O Don Romano (Lago Sul, Asa Norte e Águas Claras) serve deliciosas saladas, como Caprese speciale (R$ 56): tomates em fatias, burrata, manjericão e pesto; e a Allegro (R$ 46): mix de folhas, tomate seco, presunto cru, parmesão, amêndoas e molho de mostarda e mel são algumas das sugestões. Outros destaques do cardápio ficam por conta do salmão ao forno (R$ 73): lombo de salmão assado ao molho de ervas, acompanhado de arroz com brócolis; e o AL Limone (R$ 57): peito de frango grelhado servido com manteiga de alcaparras e limão, e um dos acompanhamentos da casa para escolha.

Foto: Divulgação

No Blend Boucherie (412 Norte) os destaques são as saladas: Caesar (R$ 39,90): alface americana, molho Caesar, farofa de pão temporado e crock de parmesão; e Caprese (R$ 39,90): tomate Roma, muçarela de búfala, azeitona preta, manjericão e azeite trufado com alho negro. A casa oferece a opção de adicionar peito de frango grelhado em cubos (R$20,90) e filé mignon em cubos (R$25,90).

No Italianíssimo (412 Norte) os destaques são as insalata Caesar (R$ 39,90): alface americana, molho caesar, grana padano, farofa de panko temperado e crock de parmesão; e insalata Caprese (R$ 39,90): tomate roma, muçarela de búfala, tapenade de azeitona preta e pesto de manjericão. Outra pedida é o trio de bruschettas (R$ 43,90): brie com geléia de damasco e amêndoa laminada, três cogumelos com queijo de cabra e a tradicional com tomate roma, cebola roxa, alho, azeite e manjericão fresco.

Fotos: Divulgação

Para quem gosta de massas, o Rondelli Positano (R$ 71,90): massa de espinafre, recheado com mozzarela de búfala, tomate seco e rúcula ao molho napolitano; e o Cannelloni Vegani (R$ 82,90): finas fatias de berinjela, recheado com três cogumelos e legumes ao molho napolitano com espinafre são excelentes opções.

No Le Parisien, um dos mais pedidos é o refrescante Steak Tartare (entrada – R$ 54 | principal – R$ 82): carne bovina crua cortada em pequenos cubos e temperada com um delicioso molho de mostarda, alcaparras, picles e cebola, acompanhado de mini salada de alface frisée e batata frita. Para compartilhar, um saboroso carpaccio de salmão curado (R$ 66): servido com gelatina de pepino, pistou, sagu no shoyu e torradas. Há ainda a Salada Le Parisien (R$ 29): mix de alface, tomate confit, supreme de laranja, farofa de copa defumada e vinagrete de mostarda dijon.

