Pescada é criação do chef Dudu Camargo para homenagear Brasília

Prato foi elaborado com ingredientes do cerrado para celebrar os 61 anos da cidade

A capital do país completa 61 anos no próximo dia 21 de abril e, para celebrar o aniversário da cidade, o chef Dudu Camargo, à frente do operacional do Dudu Bar (Asa Sul), criou um prato especial com ingredientes do cerrado.

O Simples Assim (R$ 61) – pescada amarela grelhada ao molho de tangerina com Maracujá “Pérola do Cerrado” , acompanhado de arroz cremosos de castanha de baru.O prato estará disponível no almoço e no jantar de 19 a 23 de abril, para consumo no restaurante e pedidos take out (retirada no local).

Pescada Amarela – Dudu Bar

“Nada mais justo que utilizar ingredientes locais para homenagear essa cidade que encanta por sua beleza e, também, pela gastronomia de qualidade. A pescada ganha um sabor especial pela combinação das frutas cítricas tangerina e o maracujá Pérola do Cerrado, desenvolvido pela Embrapa. Já o baru é uma castanha nativa do Cerrado ainda pouco explorada”, explica Dudu Camargo.

Para harmonizar com o prato, o chef sugere um espumante que estará com preço promocional na semana: o Gran Legado Rosé – 750ml (R$ 61) – um brut com aromas de morango, cerejas amora e framboesa. Espumante elaborado por meio do método champenoise, que consiste na segunda fermentação em garrafas. Sua origem é o Vale dos Vinhedos, localizado na Serra Gaúcha, região sul do Brasil.

Serviço

Dudu Bar

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Horário de Funcionamento no salão:

das 12h às 21h, todos os dias

Horário de funcionamento delivery e take out:

das 12h às 22h, todos os dias

Instagram: @dudubaroficial

Facebook: https://www.facebook.com/dudubaroficial/