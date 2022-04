Páscoa mais doce: confira opções além do tradicional ovo

De bentôs à ovos recheados com red velvet, as receitas prometem encantar os brasilienses

A Páscoa é com certeza uma das épocas mais doces do ano, com os ovos de chocolate e muito mais receitas inovadoras. A corrida em busca de doces que agradam os presenteados começa a todo vapor e reunimos lugares com as melhores guloseimas pascoaes! Vamos conferir?

Macarons na Páscoa

O Nube Café sempre traz novidades e receitas novas para o seu menu de Páscoa, e esse ano não poderia ser diferente. A primeira novidade é o Red Velvet de Colher (R$ 80), um ovo com casca de chocolate branco, e recheio de bolo red velvet e creme de cream cheese com chocolate branco, pesando cerca de 450g. Outra novidade é o Ovo Croc de Macaron (R$ 95): com casca feita de croc de macaron, chocolate 63%, pate feuilletine e um toque de flor de sal, esse ovo ainda vem recheado com nove macarons sortidos!

E para quem quer fugir do tradicional ovo de chocolate, a casa traz como opção de presente para a Páscoa o Snack Cake (R$ 55). Servido em uma marmita, o bolo de amêndoas é sem glúten e coberto com um delicioso creme de ninho. Para deixar o doce ainda mais fofo e no tema do feriado, ele vem decorado com macaron em formato de coelhinho e de cenoura.

Por fim, não poderiam faltar os macarons temáticos da festividade. O Nube preparou caixas com estampas exclusivas contendo de 6 a 18 macarons (R$ 30 a R$ 85), e o cliente pode escolher entre os 18 sabores. Além da caixa, o café tem os macarons decorados com estêncil temático (R$ 6,50 a unidade), em forma de cenoura (R$ 6 a unidade) ou de coelho (R$ 6,50 a unidade).

A primeira Páscoa do banoffee

A primeira casa brasiliense especializada em banoffee, a Banoffee da Raw, uniu os sabores e a crocância que são tradicionais da casa ao queridinho do momento, o bentô. Para a Páscoa, a banoffeeria criou os BentôNoffees. São versões da torta inglesa com ilustrações de coelhinho com a estética que ganhou a internet.

Para a Páscoa, os pedidos de BentôNoffees podem ser feitos por encomenda até sexta-feira, 15 de abril. Eles estão disponíveis nos três sabores oferecidos pela casa: o Tradicional (banana com doce de leite e canela), o Banotella (banana com nutella e leite ninho) e o Morangoffee (morango com leite moça cremoso). Sem custo adicional pela ilustração de Páscoa.

Quem quiser, pode solicitar ainda os sabores surpresa, também sem custo adicional pela personalização da Páscoa. São eles: BanoMilk (leite moça cremoso + banana+ leite ninho), Banoffee junina (tradicional + adicional de muita paçoca por cima), RawCaxi (leite moça cremoso + abacaxi + coco), Morangotella (nutella + morango), Chiclete com banana (cream cheese frosting + leite moça cremoso + banana + confeitos coloridos).

As tortas podem ser de 800g, a naniquinha (R$ 90), ou a grande de 2kg (R$ 180).

Uma Páscoa com ares chilenos e argentinos em Brasília

O feriado é brasileiro, mas o doce pode ser internacional, feito em Brasília. Essa é a proposta da Dulce Patagonia, loja fundada em 2014, para a Páscoa de 2022. A casa, conhecida pelos tradicionais e deliciosos alfajores, aposta, mais uma vez, na combinação de dois campeões de venda: o doce de leite e a torta mil folhas. O ovo recheado mil folhas (R$139) de 750g promete mais uma vez ser a sensação da data. O produto pode ser de blend de chocolate ao leite com chocolate amargo ou chocolate branco. Totalmente recheado com doce de leite, o ovo é envolto por uma casquinha feita com massa folhada e chocolate.

E não para por aí. A Dulce Patagonia chega com um menu variado e diverso para celebrar a data comemorativa. Figuram também no cardápio ovos recheados com doce de leite, recheios de geleia de frutas vermelhas, creme de avelã e alfajores sortidos, todos R$ 89 e 500g. A marca também aposta nos ovos de colher Cookie e Churros ( R$89) em 350g. Já na versão premium, há também os sabores do ovo crocante, uma casquinha blend com ganache de chocolate e crocante de castanha de caju e do ovo de caramelo salgado, casquinha blend com chips de caramelo salgado e castanha de caju, por R$ 109 e 350g ambos. Para a data mais doce do ano, os clientes poderão se deliciar ainda com o ovo de doce de leite, 150g e R$ 39,90 e três ovinhos de colher (R$ 79,90) em duas versões: doce de leite, trufa branca e cookie ou doce de leite, caramelo salgado e nozes.

Para dar aquele presente doce e inesquecível, a casa oferece ainda um kit de ovos recheados de 150g (R$59,90). O conjunto vem com ovinhos recheados com doce de leite, nozes e crocante ou somente doce de leite. Estão disponíveis também o Ovo Alfajor, nas versões 50g e 100g (R$ 7 e R$ 17,90 respectivamente); o ovo alfajor Maicenita, biscoito com leve toque de limão e recheio de doce de leite com coco (R$ 16,90), a cenourinha de páscoa – cenourinha de drágeas crocantes de chocolate ao leite e chocolate branco – , além das (mini) cestas especiais de R$ 39 a R$297,50. Bom

Serviços

Nube Café

Encomendas de Páscoa até quarta-feira, 13 de abril

Endereço: 910 Sul (Centro Clínico Via Brasil, loja 28)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 19h

Delivery: Consultar a disponibilidade

Telefone: (61) 9 9885-8481

Instagram: @nubecafe

Banoffee da Raw

Encomendas de Páscoa até sexta-feira, 15 de abril

Onde: CLN 115 Bloco D Loja 79

Horário de funcionamento delivery e take out: segunda, das 10h30 às 21h30, e terça a domingo, das 10h30 às 23h.

Instagram: @banoffeedaraw

Para encomenda e mais informações: (61) 9 9571-7094 – WhatsApp

Dulce Patagonia

Pronta entrega todos os dias

Retirada nas lojas: CLN 309, Bloco C; Boulevard Shopping; Shopping Pátio Brasil (consultar horário de funcionamento)

Telefones: (61) 99974-2176; (61) 3967-3008

Instagram: @dulce_patagonia