Para brindar: celebre o Dia Nacional do Coquetel apreciando bons drinques

Procurando um bom pretexto para brindar? Terça-feira, dia 18 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Cocktail. Não dá pra ficar de fora, né?

Em 18 de maio é celebrado o Dia Nacional do Coquetel e Brasília reserva boas opções para celebrar a data saboreando bons drinques. Trazendo cartas versáteis, restaurantes apostam em clássicos e autorais para acompanhar a alta gastronomia.

A ideia da data surgiu a partir da Associação de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) e da Associação de Barmen de Portugal e a celebração começou a ser comemorada a partir de 2016.

Aqui no Brasil, por enquanto, não existe uma data oficial para celebrar o Dia do Cocktail, mas como a data surgiu com o objetivo de promover a história e o consumo dos drinks, além de homenagear os profissionais responsáveis pela produção destas deliciosas bebidas, a gente aproveita a iniciativa dos portugueses para festejar também, claro!

Uma das pedidas é do Le Parisien. Para brindar, a casa traz opções autorais, como o Miss Noemy (vodka Smirnoff, creme de cassis, suco de limão, suco de uva e espumante – R$ 28); Miss Ana (gin Tanqueray, cointreau, xarope de toranja, suco de laranja, angostura, água com gás – R$ 37); Miss Pat (gin tanqueray, limão, gengibre, framboesa, cereja e água com gás – R$ 35) e Jack Javier (Jack Daniel’s, espumante, suco de limão, xarope de framboesa e alecrim – R$35).

Já o Blend Boucherie aposta nos clássicos. Entre as opções que a casa oferece, estão o Moscow Mule (R$ 25); Mojito (R$23); Kir Royal (R$22); Aperol Spritz (R$23) e Kir Royal (R$ 22). Além de vários sabores de gim tônica (R$25), como: maracujá, frutas vermelhas e limão sicialiano com alecrim.

No Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar, um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, os coquetéis vão dos clássicos Dry Martini (R$ 27,00); Aperol Spritz (R$ 27,00); caipirinhas e caipiroscas, de sabores variados, como uva, limão siciliano e frutas vermelhas, o mais pedido. Os valores vão de R$ 25,00 a R$ 32,00 variando entre cachaça, vodca nacional ou importada.

No Pinella, famoso bar localizado no bloco B da 408 Norte, destaque para o Gingito que leva gim, gengibre, folhas de hortelã, água tônica e suco de limão (R$ 28); as caipiroscas de frutas da estação (R$ 16) e o bloody Mary (R$ 24).

A carta de drinks do Rapport passeia pelos clássicos Gin Tonic (R$ 31) ou Moscow Mule (R$ 31), que a espuma dura até acabar o drink! Mas, traz também releituras e criações super exclusivas, assinadas pelo mixologista Vittor Moretti, como a Pink Tonic (R$ 33) que leva pink lemonade, gin Beefeater, licor Contreau, tangerina e tomilho. Bebidas perfeitas para um happy hour após o trabalho ou para curtir a noite com poucos amigos, sem aglomerar.





Outro lugar que tem uma carta de bebidas caprichada é o La Fleur Bistrô, onde os drinks são assinados pelo mixologista, Victor Quaranta. Destaque para o que leva o nome da casa (R$ 29), criado exclusivamente para lá, elaborado com vodka, sweet & sour de beterraba, suco de limão, syrup de pimentão vermelho e hibisco.

Tá esperando o que pra comemorar da melhor forma? Só não se esqueça de beber com responsabilidade. Quando for comemorar o Dia do Cocktail com muitos “bons drinks”, não dirija.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Delivery e Take Out: (61) 3544-7444 (WhatsApp)

Horário de funcionamento: Terça a domingo: das 12h às 16h e das 18h às 21h. Delivery até às 22h.

Instagram: @blendboucherie

La Fleur Bistrô

Telefone: 61 3026 0004

Endereço: CLSW 302 Bloco A Loja 8 – Sudoeste

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias, das 11h30 às 23h

Instagram: @bistrolafleur

Pinella

Local: CLN 408, Bloco B, Loja 20 – Asa Norte

Telefone: (61) 3347 8334

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 16h às 23h

Instagram e Facebook: @pinella408norte

Rapport Café e Bistrô

Telefone: (61) 3322 0259

Endereço: CLN 412, bloco C, loja 40 – Asa Norte

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 9h às 23h. Domingo e feriado, das 9h às 16h

Instagram e Facebook: @rapportcafe

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: 61 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Instagram: @ticianawerner

Site: www.ticianawerner.com.br

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 às 23h