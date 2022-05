Páprica Burger com 15% de desconto!

Para comemorar o Dia Mundial do Hamburger, o Páprica Burger está com uma promoção imperdível, confira!

Amanhã é o dia do hamburger e uma das redes mais queridas da cidade, o Páprica Burger, resolveu fazer uma promoção para agradar os amantes da iguaria de todos os gostos e colocou todo o cardápio da rede com 15% de desconto até amanhã (28).

O cliente pode estar no restaurante ou pode pedir de casa para retirar na loja mais próxima usando o link app.papricaburger.com para fazer o pedido. Para ganhar o desconto de 15 % é só e usar o cupom DIADOBURGER e pronto! Fácil, não é mesmo?

Opções para todos

O cardápio está recheado de opções deliciosas tanto para carnívoros como para vegetarianos e veganos.

Para os que adoram um burger com muito sabor e bacon, eu super recomendo pedir o Duroc, preparado com pão com gergelim, blend de black angus, bacon duroc caramelizado no melaço de páprica e gengibre, queijo cheddar inglês e molho de limão siciliano. Garanto que vai ficar com gostinho de quero mais.

Páprica – Duroc. Foto: Divulgação Páprica – Duroc. Foto: Divulgação

Quem quer uma opção veggie, não vai se decepcionar. Experimente o burger feito com cogumelos Portobelo grelhados no charbroiler e gratinados com queijo minas meia cura, chutney de cebolas, berinjelas empanadas, telha de parmesão crocante, tomate fresco, mix de baby leafs e molho de cogumelos no pão artesanal com gergelim preto.

Páprica – Veggie. Foto: Divulgação

Se você é intolerante a glúten ou quer uma opção low carb, sem problemas! Basta pedir para usarem alface americana no lugar do pão e se deliciar!

Páprica – Lowcarb. Foto: Divulgação

Páprica – Diversas opções de batatas fritas. Foto: Divulgação Páprica – Venice. Foto: Divulgação

Páprica Lovers

Depois da primeira compra, em qualquer loja da rede, o cliente pode se tornar um Páprica Lover e, a partir daí, terá cashback toda vez que consumir nas lojas ou pedir pelo aplicativo ou site.

Se você é apaixonado por um dos melhores burgers da cidade, não pode perder essa dica.

Sobremesas

Quem adora uma sobremesa, vai adorar as novidades do cardápio. São 3 sabores de Frosty – sobremesa feita com gelato italiano com coberturas artesanais (R$ 21,00).

Para amantes de chocolate não pode deixar de provar o Belgaque, feito com gelato de chocolate meio amargo, Devil’s Cake, chips de chocolate, calda de chocolate belga e lascas de suspiro.

A sobremesa mais pedida da casa é o Patagônia, feito com gelato de doce de leite argentino, Devil’s Cake, praline de avelã, calda de doce de leite argentino e lascas de suspiro.

Páprica – sobremesa. Foto: Divulgação

Hamburgada do Mané

O Mecado Mané vai realizar neste final de semana sua primeira hamburgada e o Páprica estará presente , em colab com a De Paulina Bodegón, com o De Paulina Burger (R$ 49,00), elaborado com Pão australiano, blend Black Angus da Páprica Burger gratinado com gorgonzola e mussarela Argentina, cebola dourada, castanhas caramelizadas e molho da casa. Acompanha papas fritas fininhas.

Para saber mais sobre a Hamburgada do Mané, clique aqui.

De Paulina – De Paulina Burger. Foto: Bruno Aguiar

Serviço:

Páprica Burger

Plano Piloto

Eixinho da 204 norte (dentro do posto Ipiranga)

SHS quadra 3 bloco A parte A (ao lado do hotel Planalto Bittar)

Águas Claras

R 28 norte lote 7 loja 1

Unidade Take Out

SMDB conjunto 12 bloco D loja 6, subida da QI 23

Delivery

Asa Sul – Asa Norte – Águas Claras – Jardim Botânico

Telefone/WhatsApp: 3435-2626

Site: https://www.papricaburger.com/

Instagram: @papricaburger