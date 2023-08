Origem do Dia do Pão de Queijo: descubra as raízes dessa delícia mineira

Além de conhecer a história por trás desta data, explore ainda uma deliciosa receita de pão de queijo para celebrar em seu lar

O Dia do Pão de Queijo é uma ocasião especial para saborear essa deliciosa iguaria em combinação com café, suco, chocolate e outras bebidas, seja no café da manhã ou no lanche da tarde.

A relevância desse alimento único e saboroso é destacada pelo fato de possuir um dia dedicado a ele. O pão de queijo é um verdadeiro símbolo da culinária mineira, embora tenha conquistado paladares em todo o território brasileiro.

Quando é celebrado o Dia do Pão de Queijo?

O Dia do Pão de Queijo é assinalado em 17 de agosto desde 2007. Nessa data, o programa Mais Você, da TV Globo, realizou um concurso para eleger a melhor receita de pão de queijo do Brasil.

A receita vencedora dentre as 15 concorrentes foi a de Marilda Fajardo Castro, originária de Belo Horizonte/MG.

Qual é a cidade do pão de queijo?

Embora Minas Gerais seja amplamente reconhecida como referência na produção de pão de queijo, a cidade paulista de Hortolândia, situada a 115 km da capital, emergiu, no século 21, como um polo significativo na produção dessa iguaria.

Isso ocorreu devido ao investimento da cidade em um polo industrial para a fabricação do pão de queijo. Hortolândia é responsável pela produção de 500 toneladas mensais desse petisco, contribuindo com 5% da produção nacional. Ademais, cerca de 1 mil pessoas são empregadas pela indústria do pão de queijo nessa cidade.

Por outro lado, Paracatu, município mineiro que produz 17 mil pães de queijo diariamente, reivindica o título de capital mundial do Pão de Queijo. Essa proclamação ocorreu após a promulgação de uma lei em 2016 que instituiu o Dia Municipal do Pão de Queijo, celebrado em 5 de julho.

Por que o pão de queijo é um símbolo de Minas Gerais?

A exata origem do pão de queijo é incerta, mas acredita-se que essa iguaria tenha emergido a partir do século 18. Sua criação é resultado da combinação entre o cultivo de mandioca e o uso de polvilho pelos povos indígenas, junto com a produção de leite e queijo trazida pelos portugueses durante a colonização das Américas.

Essa fusão de sabores e ingredientes ocorreu principalmente em Minas Gerais, um estado que desempenhou um papel crucial na época e era uma referência na produção de leite e queijo. Paralelamente, o estado também possui uma rica tradição no uso da mandioca em diversas receitas, como o biscoito de goma de mandioca, que alguns especialistas consideram como precursor do pão de queijo.

Receita de pão de queijo

Para celebrar a iguaria de origem mineira, nada melhor do que conhecer uma receita de pão de queijo fácil e rápida de fazer. É possível preparar tudo em cerca de 30 minutos com ingredientes populares, fáceis de comprar em qualquer lugar do Brasil.

O mais indicado para o preparo é usar o queijo minas artesanal meia cura, especialidade de Minas Gerais elaborado com leite cru de vaca que é prensado a mão e fica maturando entre 7 e 11 dias (metade do tempo para que o queijo fique curado). Porém, é possível usar outros tipos de queijo, como o parmesão.

Ingredientes de receita de pão de queijo:

500 g de polvilho doce;

250 ml de leite;

250 ml de óleo;

2 ovos;

200 g de queijo parmesão (ou outro queijo) ralado;

Sal a gosto;

Margarina, manteiga ou óleo vegetal.

Modo de preparo do pão de queijo:

Deixe o forno preaquecido a 180º C;

Em uma vasilha, coloque o polvilho doce;

Adicione leite e óleo em uma panela ao fogo, até a mistura ferver;

Despeje o leite e o óleo sobre o polvilho e misture;

Acrescente os ovos, um a um, e misture mais;

Coloque o queijo e o sal, e misture até a massa ficar homogênea;

Em seguida, modele os pães no tamanho e formato desejado;

Coloque os pães separados em uma assadeira untada com margarina, manteiga ou óleo vegetal;

Leve ao forno preaquecido e deixe por cerca de 25 minutos, ou até dourar;

Sirva ainda aquecido e aproveite!

A forma deve ser bem untada, caso contrário a massa do pão de queijo tende a grudar. Caso faça os pães com as mãos, também pode ajudar untar a superfície da mão um pouco, para que a massa não grude nos dedos ou a palma da mão e estrague o trabalho.

É importante não deixar a massa descansar demais após a mistura, antes de ir para o forno. Isso pode deixar o pão de queijo duro. Também é importante consumir a iguaria assim que sair do forno.

Caso queira guardar o pão de queijo para comer depois, é bom colocá-lo em um recipiente fechado, mantido à temperatura ambiente. Se armazenado assim, o pão de queijo pode durar até 2 dias. Caso seja mantido em geladeira, ele dura até 1 semana e, se congelado, pode ser consumido depois de até 3 meses. O descongelamento deve acontecer no forno após alguns minutos.

