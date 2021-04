Complexos Gastronômicos de Águas Claras e do Sudoeste lançam open bar de espumantes

As opções disponíveis serão ofertadas todos os dias por valor único e à vontade

Para os amantes de espumantes, os Complexos Gastronômicos de Águas Claras e do Sudoeste, comandados pela chef Lídia Nasser, contam com mais uma novidade: um open bar dessa bebida clássica. Com valor fixo de apenas R$ 39,90 por pessoa, todos os dias, das 14h às 18h, o público pode apreciar os espumantes da marca Rio Sol: Brut Rosé e Moscatel, à vontade.

ESPUMANTES

O espumante Brut Rosé é um dos que tem um visual mais atraente (cor rosada), tem melhor harmonização e é mais seco. Já o Moscatel é uma excelente opção para quem procura um espumante doce e suave.

As bebidas podem ser combinadas com bruschetta, carpaccio, frutas, sashimi (usuzukuri), saladas caprese, sushi e tataki. Basta escolher e aproveitar!

O Complexo Gastronômico reúne as marcas Empório Árabe Restaurante, Dolce Far Niente, MaYuu Sushi, Delicatus Confeitaria e o Dólar Furado Burger.

COMPLEXOS GASTRONÔMICOS

Open bar de espumantes

Todos os dias, das 14h às 18h

R$ 39,90 por pessoa

Águas Claras – Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall – (61) 3451-4750

Sudoeste –CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília – (61) 3451-4751

Das 11h às 21h, para consumo no local. Das 11h às 22h, para delivery ou take out.