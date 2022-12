Olinda Comida Nordestina lança ceia para festas de fim de ano

Cardápio conta com pratos típicos do Nordeste e receitas clássicas, entre salgados e doces

O restaurante Olinda Comida Nordestina (CNB, Taguatinga) preparou pratos com toque afetivo para a ceia de Natal. Entre as sugestões, Porchetta pururucada e recheada com linguiça artesanal (R$ 140/kg); Bacalhau na nata (R$ 220/kg); Bacalhau à Gomes de Sá (R$ 310/kg); Carne de sol de ancho assado na brasa (R$ 310/kg); Chester marinado em champagne, assado em baixa temperatura e acompanhado de batata baby assada com alecrim e flor de sal (R$ 120/kg) e Leitão (R$ 1.100 – 10kg).

Há também acompanhamentos como farofa de cebola caramelizada (R$ 50 – 500g); farofa de banana com bacon (R$ 60 – 500g); arroz de castanha (R$ 80 – 500g), arroz à grega (R$ 65 – 500g), cuscuz marroquino (R$ 75 – 500g), salada de frango defumado (R$ 80 – 500g) e escondidinho de shitake e shimeji com requeijão (R$ 170 – 1kg).

Entre as sobremesas, as opção são rabanada tradicional (R$80 – 1kg); rabanada recheada com nutella com leite Ninho (R$120 – 1kg); pavê tradicional (R$140 – 2kg); e bombom de uva ou morango na travessa (R$110).

Fotos: Divulgação

As encomendas podem ser feitas até o dia 22 de dezembro pelo restaurante ou por meio do telefone (61) 99666-7913. A retirada acontece nos dias 24 e 31 de dezembro, das 15h às 17h. Clientes que fizerem as encomendas para Natal + Réveillon ganham 15% de desconto.

Olinda Comida Nordestina

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 3562-5177

Encomendas até o dia 22 de dezembro por meio do telefone 61 99666-7913 ou no restaurante

Retirada: dias 24 e 31 de dezembro, das 15h às 17h

Instagram: @olindacomidanordestina