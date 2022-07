Olinda Comida Nordestina investe em pratos para dois

“As famílias do Nordeste tem essa tradição de se reunir ao redor da mesa para uma refeição”, conta o chef da casa

O Olinda Comida Nordestina, em Taguatinga, está apostando em pratos compartilháveis. A ideia é que o cliente possa desfrutar do cardápio do restaurante com sua companhia.

“Aqui temos pratos típicos da culinária nordestina para quem é da região ou fã da comida. As famílias do Nordeste tem essa tradição de se reunir ao redor da mesa para uma refeição. É isso que propomos aqui no restaurante, com pratos para compartilhar”, comenta o chef Romão Olinda, à frente do restaurante.

Como o próprio nome já diz, o Olinda conta com várias opções de pratos nordestinos, como baião de dois (R$ 68) e carne de sol assada na parrilla (R$ 158). Como sobremesa, o restaurante oferece a Cartola de Engenho (R$ 27), preparada com queijo coalho, banana, melaço de cana e farofa de rapadura.

Fotos: Divulgação

Olinda Comida Nordestina

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 3562-5177

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 11h às 23h. Sábado e domingo: 11h às 16h.

Instagram: @olindacomidanordestina