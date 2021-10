Oktoberfest: Gran Bier celebra data cervejeira com prato especial

O mês de outubro é marcado por um dos mais tradicionais festivais cervejeiros do mundo, o Oktoberfest. Para comemorar a festa alemã, o Gran Bier, no Pontão do Lago Sul, criou um prato especial para compartilhar.

O Salsichão Oktoberfest (três salsichas grelhadas acompanhadas de salada de batata e sauerkraut) serve duas pessoas, ao valor de R$ 98,00, e ainda acompanha duas cervejas Spaten. A ação será válida de 10 a 12 de outubro, de domingo a terça-feira, durante o funcionamento da casa.