Oficina Mirim promove iniciativas para estudantes de escolas públicas

O Brasil possui uma diversidade gastronômica extraordinária, com uma grande variedade de comidas típicas. Algumas são consideradas patrimônios imateriais da culinária brasileira, que inclusive, estão registradas no Livro de Registro de Saberes, criado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). É o caso do acarajé, da cajuína, do queijo minas e dos doces de Pelotas.

Diante deste contexto, o projeto Festival Chef Mirim traz a proposta de realizar oficinas de capacitação para crianças entre 10 e 14 anos, estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, com carga horária de quatro horas, divididas em seis turmas para até 12 alunos.

Cada aluno inscrito receberá um manual de receitas com instruções e orientações sobre o manejo dos instrumentos de cozinha, técnicas de cocção e de cortes de alimentos e contextualização dos saberes gastronômicos das receitas produzidas na oficina. Os estudantes também receberão certificado de participação. Para cada aluno e responsável, será oferecida ajuda de custo de vale-transporte ida e volta para o deslocamento até a oficina.

As oficinas Chef Mirim, criadas em 2018, inéditas em Brasília e em diversos estados do Brasil, assinadas pelo Fundador da Oficina Mirim (Henrique Cavalcanti) aborda a história da gastronomia no Brasil, as técnicas de cocção, os saberes gastronômicos, as comidas típicas, a gastronomia saudável e o uso de facas, ensinando também as crianças os diversos tipos de cortes de frutas, legumes e carnes.

As oficinas ocorrerão entre os dias 08 de outubro a 12 de novembro, sempre aos sábados das 09h às 13h, no Instituto Gourmet Asa Sul, localizado na 507 Sul Bloco C – entrada pela w2 sul. As inscrições das oficinas ocorrerão pelo site do festival: www.festivalchefmirim.com.br.

Serão ofertadas 10 vagas para qualquer aluno da rede pública de ensino do DF. O Festival Chef Mirim conta também com acessibilidade social, ofertando em cada oficina 02 vagas para PCD e incluindo em cada aula 02 intérpretes de libras e monitores para auxiliar os alunos, sendo assim 12 vagas para alunos divididos em 04 turmas restantes.

A equipe pedagógica do projeto contam com chefs e nutricionistas renomados em Brasília: Flávia Nascimento, Isabela Diniz, Inaiá Sant’ana, Bruna Parente, Roseli Zerbinato e Henrique Cavalcanti.

Além da inscrição é obrigatória a apresentação de declaração de matrícula do ano de 2022, que poderá ser emitida na secretaria escolar do aluno.

