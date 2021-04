Ravenna promove oficina de drinques gratuita com e-book aberta ao público

Programação faz parte do SPA Indoor “Ao vivo com você” do mês de abril

O Centro Terapêutico Dr. Máximo Ravenna promoverá uma oficina de drinques inspirados no outono na próxima sexta-feira, dia 30 de abril, às 11h. A oficina é gratuita e aberta ao público, e ainda dá direito a um e-book com as receitas. A programação faz parte do SPA Indoor “Ao vivo com você” do mês de abril. A oficina será ministrada pela Nutricionista Laís Argolo, que ensinará receitas de drinques sem açúcar e sem álcool, com baixa caloria, como o Amanhecer, a Mentiroska Tropical e o Chá dos Sonhos. Para receber o link da transmissão e o e-book, basta ligar na recepção do Ravenna, no número (61) 3030-6350.

Serviço

Oficina de drinques gratuita Ravenna

Data: 30 de abril

Horário: 11h

Telefone para inscrição e e-book: (61) 3030-6350

@maximoravenna