ODispensário convida chefs de Brasília para apresentarem pratos com terpenos

O espaço é dedicado para troca de informação, acolhimento e comercialização de produtos lícitos que se inspiram no mercado canábico brasileiro

O Dispensário, localizado na 102 Norte, promove, nesta semana, um evento gastronômico único e surpreendente, com a participação de renomados chefs da capital. O espaço, que é dedicado para troca de informação, acolhimento e comercialização de produtos lícitos que se inspiram no mercado canábico brasileiro, apresenta pratos que utilizam terpenos, que são usados principalmente para conferir cheiro e sabor em suas receitas, proporcionando uma experiência culinária diferenciada.

O primeiro convidado é o chef Bruno Curuja, que irá compartilhar suas criações com terpenos de cannabis durante o almoço nesta terça (18), quarta (19) e quinta (20). No cardápio, as opções são:

Hambúrguer (simples R$22 | duplo R$27): carne 100g, queijo, pão e molho;

Porco rasgado (R$30): carne 150g, queijo, pão e molho;

Brisket (R$35): carne 150g, queijo, pão e molho;

Batata (R$10).

Há ainda adicionais de bacon (R$5), jalapeño (R$3), pickles (R$3) e molhos verde e vermelho.

No sábado (22), é a vez do bistrô itinerante Legal Food Terp desembarcar na casa com seus saborosos quitutes, como waffle em formato de folha, sorvete com terpenos, biscoitos de chocolate e laranja, além dos famosos “brizadeiros”, mas em uma versão lícita, contendo apenas terpenos e sem THC/CBD.

Para acompanhar essas iguarias, sucos 100% naturais da marca Sucopira estarão disponíveis.

Terpenos

Os terpenos, também conhecidos como terpenóides ou isoprenóides, são metabólitos secundários encontrados nas plantas. Embora sejam considerados substâncias não essenciais, eles desempenham funções igualmente importantes em relação aos metabólitos primários.

Eles estão envolvidos em diversos processos metabólicos nas plantas e podem ser encontrados em quase todas as partes, como flores, sementes, raízes, caules e folhas. Além disso, eles também estão presentes em algas, líquens e musgos, ampliando ainda mais sua diversidade e importância.

Primeiro dispensário do país

O primeiro dispensário do país está localizado em Brasília. A ideia é atender presencialmente todas as pessoas interessadas no lifestyle, em tratamentos médicos e terapêuticos com a cannabis, e no uso pessoal de produtos relacionados ao mercado canábico.

“A gente tem uma área de prestação de serviços ligada à cannabis medicinal, porque hoje já existem vários caminhos lícitos para acessar esse tipo de tratamento, com produtos à base de cannabis no Brasil. E o nosso time apresenta essas opções para as pessoas, para que elas tenham o acesso ao tratamento de forma mais fácil, fazendo isso conforme é o mercado regulado hoje”, explica Juliana Guimarães, sócio-fundadora do ODispensário.

ODispensário

Endereço: CLN 102 Bloco C Loja 30

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 19h

Instagram: @odispensar.io

Contato: (61) 99611-4100