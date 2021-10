5a edição de O Quilo é Nosso

Concurso, promovido pela Abrasel, elegerá o melhor restaurante a quilo do país. Em Brasília, são cinco casas participantes

De 12 e 22 de outubro, acontece o Concurso O Quilo é Nosso, que vai escolher o melhor restaurante de comida a quilo do país. Com a função de valorizar um dos maiores segmentos de alimentação fora do lar do Brasil, o concurso tem três etapas.

Em Brasília, são cinco casas participantes: A Canttina, no Shopping ID (@acanttina); Manati Restaurante, em Águas Claras (@manatirestaurante); Mayer Self Service, no Sudoeste (@mayerselfservice); Greens, na Asa Norte (@greensrestaurante); e Flor do Cerrado Gastronomia, no Condomínio Alto da Boa Vista (@flordocerradogastronomia).

Flor do cerrado. Foto: Divulgação

Greens. Foto: Divulgação

Mayer. Foto: Maurício Mendes

Como funciona a primeira etapa?

A primeira etapa funciona assim: cada restaurante deve criar uma receita especial, que valorize a alimentação saudável, balanceada, para compor o bufê e participar do concurso. O prato deverá fazer parte do bufê durante os 10 dias do O Quilo é nosso (12 a 22 de outubro). Os estabelecimentos serão avaliados por voto popular online e os clientes devem avaliar seis critérios:

• Ambiente (peso 1);

• Atendimento (peso 1);

• Limpeza (peso 1);

• Qualidade geral do bufê (peso 1);

• Receita participante do concurso (peso 2);

• Adequação às normas de prevenção à Covid-19 (peso 1);

Os votos popular e de um júri técnico local, selecionado pela organização do evento, elegem os três melhores restaurantes de cada cidade/região participante. A votação feita pelos clientes será no site oquiloenosso.com.br.

Entre as várias premiações, os três restaurantes eleitos em cada estado terão um certificado de classificado pelo júri técnico local e voto popular.

E a 2ª etapa?

Na segunda etapa, o júri técnico local avalia de forma soberana a receita dos pratos dos três restaurantes eleitos na primeira fase e escolhe o melhor em cada estado.

Entre várias premiações, os restaurantes eleitos pelo júri técnico terão uma belíssima placa de vencedor estadual e duas diárias de quarto duplo de hotel em São Paulo para participar da finalíssima do concurso.

A grande final

Os restaurantes selecionados de cada estado participarão da terceira etapa, que será realizada presencialmente em São Paulo na segunda quinzena de novembro. Nessa fase, todos os vencedores estaduais terão seus pratos degustados e avaliados pelo júri técnico nacional indicado pela revista Prazeres da Mesa, principal e mais relevante plataforma de conteúdo de gastronomia do Brasil. A grande final será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Abrasel.

O cozinheiro do restaurante participante deverá preparar uma receita em quantidade suficiente para servir sete pessoas, além de um prato individual montado que deverá primar pela estética, pois será exibido ao júri e fotografado. O prato individual deverá conter apenas a receita participante do concurso, sem acompanhamentos, admitindo-se apenas ingredientes decorativos e de finalização.

Os três restaurantes eleitos pelo júri técnico da Prazeres da Mesa na 3ª etapa terão vários prêmios, como placas de vencedores nacionais. Ao grande campeão, além da placa de vencedor nacional com classificação 1º lugar, serão oferecidos dois ingressos para o Fórum Gestão à Mesa na programação da Semana da Alimentação Fora do Lar em junho de 2022 (não inclui transporte, alimentação e outras despesas. Ingressos pessoais e intransferíveis) e duas diárias de hospedagem em apartamento duplo em hotel a ser indicado pela promotora na cidade de São Paulo no período de realização do Fórum Gestão à Mesa (Não inclui transporte, alimentação e outras despesas. Prêmios pessoais e intransferíveis).

Segurança para todos

O concurso O Quilo é Nosso foi planejado pensando em todos os protocolos de segurança para os clientes e colaboradores do restaurante. A Abrasel sabe que para saborear uma boa comida e a companhia dos colegas de trabalho, familiares e amigos em um delicioso almoço, é preciso que todos colaborem e sigam as recomendações. Por isso, os estabelecimentos participantes do concurso serão incentivados a serem propagadores dessa ideia e exemplo para todo o setor.

Mesmo sendo um dos segmentos mais prejudicados durante a pandemia, com restrições de trabalho, agora estão convocados a mostrar como os restaurantes trazem alegria, prazer e segurança.

Os restaurantes participantes deverão seguir obrigatoriamente os protocolos de prevenção à Covid-19 estabelecidos pelas entidades de saúde de cada município.

Tais medidas, como distanciamento de, no mínimo, 1 (um) metro na fila de pagamento, uso de EPI´s por parte dos funcionários, distanciamento entre mesas de acordo com as normas sanitárias de cada município e a disponibilização de álcool em gel 70% em pontos estratégicos do restaurante serão avaliados e terão caráter classificatório e eliminatório.

Serviço:

O Quilo é Nosso

Patrocínio nacional: Coca Cola Brasil e Sodexo

12 a 22 de outubro

www.oquiloenosso.com.br

Instagram: @oquiloenosso