Confira os classificados de Brasília da primeira etapa do concurso O Quilo é Nosso

Concurso “O Quilo é Nosso” da Abrasel vai eleger o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil. Grande final acontecerá em São Paulo

É chegada a hora de conhecer os classificados de Brasília da primeira etapa do concurso O Quilo é Nosso, promovido pela Abrasel com apoio da revista Prazeres da Mesa e patrocínio da Coca-Cola Brasil e Sodexo. Nesta edição, os restaurantes elaboraram receitas especiais para receber o público, um grande momento não só para testarem novos sabores e promoções, como dar um exemplo de atendimento seguro.

Em Brasília, os classificados foram A Canttina, no Shopping ID (@acanttina); Manati Restaurante, em Águas Claras (@manatirestaurante) e Flor do Cerrado Gastronomia, no Condomínio Alto da Boa Vista (@flordocerradogastronomia).

A canttina. Foto: Divulgação

Restaurante Manati. Foto: Divulgação

Flor do Cerrado Gastronomia. Foto: Divulgação

Dezenas de restaurantes em várias cidades do Brasil participam da quinta edição do concurso gastronômico. Em 2021, O Quilo é Nosso veio com a missão de valorizar um dos maiores segmentos de alimentação fora do lar do Brasil e promover a volta dos clientes aos estabelecimentos de comida a quilo, mostrando que o setor está preparado para atender com segurança, respeito e uma explosão de sabor à mesa.

Grande final

A grande final do Quilo é Nossa já tem data marcada. Dessa vez, São Paulo, no dia 17 de novembro, receberá os vencedores de cada estado e cada um dos finalistas irão preparar e apresentar a receita campeã estadual para uma banca de jurados, escalada pela Abrasel e revista Prazeres da Mesa. O local ainda será confirmado. Na ocasião, chefs e especialistas em gastronomia vão degustar e avaliar os pratos apresentados, que receberão notas dos jurados. No dia 18 de novembro acontecerá a premiação.

Saiba mais em:

oquiloenosso.com.br

@abrasel_df