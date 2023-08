O Dispensário oferece produtos terpenados de marcas nacionais

Além da venda dos itens, o espaço é dedicado à disseminação de informação sobre o mercado canábico brasileiro

O Dispensário, localizado na 102 Norte, é um espaço dedicado à disseminação de informação, acolhimento e comércio de produtos lícitos inspirados no mercado canábico brasileiro. O estabelecimento conta com variedade de marcas nacionais de produtos terpenados — itens com extratos de plantas (nesse caso, a Cannabis).

Uma das marcas presentes é a CBD Café Blends do Brasil, primeira empresa de cafés sensoriais do país, com blends de ingredientes naturais, ervas funcionais, ingredientes da Amazônia, cogumelos e elementos da cannabis, como terpenos naturais idênticos aos aromas das flores de cannabis.

Foto: Divulgação

A casa também oferece produtos da Choco Grower, que traz uma linha de chocolates sem gordura hidrogenada e feitos com o puro cacau da Bahia. A verdadeira essência dos itens da marca é expressa por meio de seus blends botânicos distintos, os Cool Terps, que conseguem captar a essência aromática de notáveis cepas canábicas, como Afghan Kush, Lemon Skunk e 24k.

Foto: Divulgação

O Dispensário também traz itens da Terps Brasil, uma marca de cosméticos naturais com aromaterapia canábica. O selo é reconhecido por sua excelência em produtos formulados com ingredientes naturais e livres de substâncias nocivas, em forma de tônico e sérum facial, lipbalm, velas, entre outros.

Foto: Divulgação

Parcerias locais

O Dispensário também conta com marcas parceiras, com destaque para o chef Bruno Curuja, Sorvete Ao Quadrado e Papa Açaí Nativo. Juntas, as empresas trazem ao público uma seleção de receitas enriquecidas com terpenos canábicos.

Sorvete ao Quadrado. Foto: Divulgação Papa Açaí Nativo. Foto: Divulgação

O Dispensário

Endereço: CLN 102 Bloco C Loja 30

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 19h

Mais informações: (61) 99611-4100 | @odispensar.io