Nutrição Brasil: maior congresso de nutrição da capital está com inscrições abertas e gratuitas ao público

O evento, que acontece de 17 a 19 de novembro, conta com mais de 30 palestrantes renomados. O público poderá participar em dois dias

As inscrições para o maior congresso de Nutrição do Distrito Federal estão abertas. O evento, que acontece entre os dias 17 e 19 de novembro, conta com uma experiência única com palestras que trazem inovação, networking e oportunidades, além de uma feira de exposição com diversas marcas voltadas para a busca pela qualidade de vida. A conferência terá como foco a nutrição, mas também irá abordar temas da área da Medicina e Nutrologia. O evento será aberto ao público nos dias 18 e 19 com todas as informações disponíveis no site.

Brunno Falcão, CEO da Science Play, empresa que organiza o evento, explica que Brasília é a cidade do Brasil que tem mais nutricionistas por habitante. De acordo com Brunno, essa é uma grande oportunidade de crescimento profissional e pessoal para aqueles que pretendem mudar o seu conceito de nutrição.

“Para cada 500 habitantes de Brasília, existe 1 nutricionista. Essa é uma ótima oportunidade desses profissionais adquirirem mais conhecimento para passar para os seus pacientes e colocar isso em prática nas consultas. Aqui teremos muitas novidades e assuntos que estão em alta com as atualizações científicas de cada setor”, explica Falcão.

Mesmo com a conferência presencial, o público on-line também poderá participar de todas as palestras através do ambiente Science Play, garantindo a presença no evento. Todos os alunos presenciais ou online garantem seu certificado de participação no evento.

Além do Congresso Científico com grandes nomes do país, o evento também espera receber mais de 3 mil pessoas na Expo aberta ao público que conta com mais de 20 marcas especiais oferecendo produtos e serviços ligados à saúde e nutrição.

Programação

A programação do evento tem a confirmação de grandes nomes como Roberta Carbonari, Mestre em Nutrição Especializada em Comportamento Alimentar Aprimorada em Transtorno Alimentar, que irá abordar a importância da psiquiatra nutricional. Além disso, Luciana Lancha irá explicar como abordar o comportamento alimentar na prática e Karina Al Assal traz o tema “Intestino e ciclo circadiano: uma via de mão dupla”.

O espaço também conta com a exposição do Nutrição Brasil que vai reunir grandes marcas da área da suplementação, alimentação saudável e fitness do país. Empresas como Prana- bebidas leve, Caffeine Army, Vida Veg, Quality- farmácia de manipulação terão seus estandes na exposição.

Nos dias 18 e 19 de novembro de 2022, a partir das 14h, a feira será aberta a todo o público, que poderá aproveitar condições exclusivas e conhecer grandes novidades de empresas desse setor. Para apreciar o espaço é preciso adquirir o ingresso gratuito pelo site do Sympla.

Confira os horários:

Sala Nutrição Brasil

A sala Nutrição Brasil conta com programação para os 3 dias de evento. Dia 17, às 18h30, a palestra é com as especialistas Alice Pinho e Daniele Assad que irão tratar sobre “Nutrição e Câncer”.

Já no dia 18, a partir das 09h, a atenção é voltada para as conferências “Nutrição ayurvédica: o poder dos chás”, “Sistema imune, exercício físico e a relação com a nutrição” e “Psiquiatria nutricional: um novo olhar da nutrição”, além de outras palestras.

No último dia, 19, Pedro Perim irá tratar sobre “Suplementação de creatina: do músculo ao cérebro, do coração ao intestino, do esporte à saúde” e Andreia Friques traz o tema “Suplementação em gestantes e crianças: por que, quando, como?”, além de outros assuntos.

Sala Medicina e Nutrologia

A Sala Medicina e Nutrologia estará aberta no dia 19 de novembro, a partir das 09h com a especialista Cibeli Spineli e o tema “Saúde feminina, relação do estilo de vida com níveis hormonais”. Além disso, “Fadiga, umas das maiores queixas atuais: o papel do nutrólogo”, “Aspectos hormonais na obesidade” e “Efeitos da Testosterona sobre o Metabolismo Energético”

Outros temas também serão abordados durante todo o dia, com grandes nomes como José Ribas, Tatiana Gabbi, Bruno Cesar, Denise de Carvalho, Carol Moreno, Leandro Vaz, Thiago Cabral e Tatiany Faria com presença confirmada no evento.

Exclusivos Congressistas

17 de Novembro- 18h30 às 22h

18 de Novembro – 09h às 18h

19 de Novembro – 09h às 18h

Exposição Aberto ao Público

18 de Novembro – 14h às 19h

19 de Novembro – 12h às 19h

Serviço

Nutrição Brasil

Quando: 17 a 19 de novembro

Onde: LBV- SGAS 915- Asa Sul

Inscrições e valores (profissionais de saúde): site

Inscrições gratuitas (público): site