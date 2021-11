Le Parisien lança novidades no menu da casa

Chef Leandro Nunes traz novas opções à carta, entre porções, entradas, pratos principais e sobremesas

Se o brasiliense fã de boa gastronomia estava procurando um motivo para comemorar, acabou de encontrar: tem novidade no Le Parisien. A casa especializada em culinária francesa traz aos clientes traz sete criações novas do chef Leandro Nunes, dentre porções, entradas, pratos principais e sobremesas.

Para compartilhar, o novo menu vem com três novas opções: Schnitzel de porco (R$56), um lombo suíno à milanesa com maionese de mostarda, limão e coleslaw, salada de repolho e cenoura com maionese; Pirarucu Pané (R$58) empanado com cerveja preta, molho tártaro e chips de batata; e o Trio de Batatas (R$44), uma porção com batata frita da casa ao molho de gorgonzola e bacon, batata rústica com páprica e chips de batata com raspas de limão.

A pedidos dos clientes mais fiéis, a famosa Salada Le Parisien (R$22), com mix de alface, tomate confit, suprême de laranja, farofa de copa defumada e vinagrete de mostarda dijon, entra no menu de entradas na versão grande.

Novidades do Le Perisien. Foto: Bruno Aguiar

Novidades do Le Perisien. Foto: Bruno Aguiar

Novidades do Le Perisien. Foto: Bruno Aguiar

Novidades do Le Perisien. Foto: Bruno Aguiar

Já entre os pratos principais, a novidade fica por conta do Coq au vin (R$64), um frango marinado e cozido em vinho tinto, servido com seu molho, cogumelos, bacon, cebola, cenoura e batata. O prato principal do menu executivo (R$55) também vem repaginado, com a opção da carne bovina ficando a cargo de um delicioso Êntrecote ao ponto, com molho de mostarda dijon e fritas à vontade.

Nas sobremesas, além dos queridinhos tradicionais da carta, o chef apresenta o Crème de Cupuaçu (R$28), que vem acompanhado de sagu cozido no café e formiga maniwara. As novidades já estão disponíveis e podem ser conferidas no restaurante, localizado na 103 Norte.

Serviço

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food