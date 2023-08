No Dia do Bacon, veja receitas para aproveitar o alimento, incluindo com macarrão

A textura crocante e sabor defumado da carne de porco faz com que ela seja queridinha na cozinha na hora de dar um toque especial em algum prato

Agosto termina com um gosto especial. Nesta quinta-feira, 31, comemora-se o Dia do Bacon, que celebra o alimento que caiu no gosto de muita gente.

A textura crocante e sabor defumado da carne de porco faz com que ela seja queridinha na cozinha na hora de dar um toque especial em algum prato, como macarrão ou frango. Veja à seguir duas receitas para aproveitar o bacon nesta data.

BACON COM MEL E PIMENTA

Grau de dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: Até meia hora

Rendimento: 3 porções

Ingredientes:

6 fatias de bacon

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de água

3 pitadas de pimenta calabresa ou páprica picante

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média)

Dissolva o mel em duas colheres de água e pincele o líquido nas fatias de bacon

Em seguida, polvilhe a pimenta calabresa ou páprica picante sobre as fatias

Coloque em uma grelha, com uma assadeira por baixo, para reter a gordura que pingará do bacon (se necessário, use a grelha do forno)

Asse por 10 minutos ou até as fatias ficarem douradas

Sirva em um copo americano, com papel-manteiga dentro

SPAGUETTI ALLA CARBORNARA

Receita do chef Aldo Teixeira do restaurante Forchetta D’Oro.

Rendimento: 2 porções

Ingredientes:

200 g de espaguete

½ colher (sopa) de azeite de oliva

100 gramas pancetta (ou bacon) cortado em fios

4 gemas de ovos

50 ml de água

70 gramas de queijo pecorino romano

Pitada de pimenta do reino

Sal a gosto (lembre-se de que a pancetta ja é salgada)

Modo de preparo:

Em uma panela com água abundante e fervente, cozinhe o macarrão até que atinja a consistência desejável. Em uma frigideira coloque o azeite, a pancetta (bacon) e leve ao fogo baixo até começar a soltar a gordura. Frite-o até que fique ligeiramente dourado. Reserve.

Em uma vasilha bata as gemas de ovos com o garfo, junte a água, o queijo e a pimenta. Reserve.

Escorra o espaguete al dente e leve-o a frigideira com o bacon, junte o caldo e mexa sempre até engrossar. Sirva de imediato.