Nesse calor, um gelato cai bem

Henrique Leal e Gustavo Oliveira se preparam para a inauguração de mais uma Happy Harry, uma gelateria artesanal que tem conquistado os brasilienses nos últimos anos

Os sócios Henrique Leal e Gustavo Oliveira (foto) descobriram mais uma forma de comemorar o sucesso. Depois do foodtruck e da loja física na 408 Sul, os jovens empresários se preparam para a inauguração de mais uma Happy Harry, uma gelateria artesanal que tem conquistado os brasilienses nos últimos anos. O novo endereço dessa verdadeira prata da casa é a área comercial da 202 Sul. Além dos deliciosos gelatos, Happy Harry é recheada por maravilhosos doces e guloseimas. Enquanto a nova unidade não fica pronta, visite a 408 Sul e aproveite o calor de Brasília para se esbaldar.

Foto: Divulgação

Aos amantes de um bom “sextou”

Ela mal estreou na comercial da 306 Sul e já caiu no gosto do brasilense. Casa Mar é o seu novo destino caso busque um lugar perfeito para happy hour! De terça a sexta, das 17h às 20h, a casa oferece um rodízio de petiscos (foto) por R$ 49,90/pessoa.

Foto: Divulgação

Uma atualizada maravilhosa

Quem visita sabe que é um dos melhores rodízios de churrasco que existe. Entretanto, um fator que faz a Fogo de Chão ainda mais atrativa é o seu buffet completo, principalmente suas saladas. Para manter o padrão de qualidade, a casa está implementando variedades nesta opção. A Tartar de Beterraba (foto), uma verdadeira explosão de cor e sabor, se destaca como novidade. Além disso, a Sopa de Ervilha e o Caldo Verde são opções quentes e reconfortantes para quem busca alternativas no clima frio. Os fãs de pratos árabes ficarão encantados com a adição do Homus, uma pasta feita à base de grão-de-bico, que é muito versátil. Já as combinações de Couve com Romã e Maçã Assada com Abóbora dão um toque de frescor às opções.

Foto: Divulgação

Um é pouco, dois é bom

Para quem visita o Bla’s, casa gastronômica do chef Gabriel Bla’s, sabe o quão irreverentemente deliciosa é a sua comida. Para explorar novos desafios, o chef inaugura o Albano’s Burger, uma nova hamburgueria sob a visão do talentoso gastrólogo. Localizada na 406 Norte, Gabriel promete um sabor nunca provado. “Queremos que nossos clientes experimentem algo novo a cada mordida, que saiam daqui com sorrisos e memórias gustativas que os acompanharão”, comenta Gabriel. Além dos suculentos burgers, a casa também serve marmitas em parceria com a marca Vó Dolores. Entre as opções, churrasco de carne com linguiça (R$ 19,90) e peito de frango grelhado (R$ 18,90). Ambas acompanham arroz branco, feijão caseiro, macarrão e salada. Já para o jantar, o público pode saborear as irresistíveis jantinhas. No cardápio, churrasco de carne com linguiça (R$ 25,90) e peito de frango grelhado (R$ 23,90). Para acompanhar, arroz branco e feijão.

Foto: Divulgação

Para comer com os amigos

A Abbraccio está inovando na forma de servir culinária italiana. Depois de adições incríveis no menu, o restaurante traz os grandes clássicos para compartilhar via delivery. São clássicos que servem até 3 pessoas. Com exclusividade, a coluna À Mesa provou o Mignon e Fettuccine al Pomodoro (foto): massa fettuccine ao molho pomodoro e Alfredo, acompanhada de tiras de filet mignon. Outras opções também para a família são o Fettuccine Filetto Marsala (R$ 129,90), com tiras de filé mignon, finalizado ao molho especial da casa, à base de vinho Marsala, e um toque de prosciutto e cogumelos; o Spaghetti Pomodoro com Polpetti (R$ 129,90), servido com almôndegas preparadas com blend de carnes bovina e suína e um toque de ervas, ao molho pomodoro da casa.

Foto: Divulgação