Nespresso investe 9 milhões na marca Professional e lança linha “Momento”: máquina touchless para restaurantes, bares e hotéis

Além de posicionamento da marca no Brasil, empresa prevê dobrar Market share até 2025 e aposta no cenário híbrido de retomada com linha profissional que alia design, praticidade e inovação para trazer mais segurança ao consumidor no consumo fora de casa

“Um novo momento para seu café”. Com essa proposta, Nespresso Professional, segmento da companhia responsável por soluções em café para empresas, apresenta sua nova linha de máquinas ao mercado brasileiro de restaurantes, hotéis, cafeterias, padarias, escritórios e outros negócios. O lançamento global intitulado como “Momento”, é a grande aposta da companhia nesse ano, principalmente por oferecer a possibilidade de extração do café a distância, por meio do celular, sem necessidade de tocar a máquina. Por meio da tecnologia touchless, a Nespresso, além de oferecer experiências em cafés de alta qualidade sustentável, ainda promove segurança para colaboradores e clientes. Para se adequar às demandas do mercado, a novidade chega ao Brasil com as máquinas Momento Coffee e Momento Coffee and Coffee, sendo uma com um e outra com dois bicos para extração de café, respectivamente.

A linha foi desenvolvida para atender às necessidades de estabelecimentos e escritórios onde o consumo do café vai além da habitual pausa cotidiana, tornando-se um facilitador de diálogos e promotor de relações interpessoais. Para isso, a estratégia de implementação do produto foi personalizada de acordo com a realidade das tendências e hábitos dos brasileiros. “Entendemos que o café desempenha um papel significativo na cultura de uma companhia ou comércio e por isso foi primordial que adaptássemos esse lançamento global para o cenário atual do Brasil. As máquinas Momento combinam design inovador e tecnologia de ponta para agregar valor aos negócios de nossos clientes Nespresso Professional”, explica Eduardo Trielli, Head de Nespresso Professional no Brasil.

Além de estratégia de mídia e comunicação nos canais proprietários da marca no âmbito digital, a campanha conta ainda com esforços de comunicação interna e será ativada com influenciadores digitais para aumentar o potencial de impacto do lançamento que tem como slogan “Um novo momento para seu café”. Apesar da linha ser lançada em todo o mundo, toda a linguagem e conceito das ações foram adaptados de acordo com a identidade brasileira.

Tecnologia exclusiva

Além do design contemporâneo, a nova linha Momento promove interatividade e praticidade durante a experiência de extração do café. Através de uma tecnologia proprietária – um sistema de nuvem chamado “Skyline” -, a máquina tem a capacidade de ser acessada remotamente pelo smartphone, tanto para receber comandos, como extrair café à distância, quanto para enviar informações, como atualização de software. A plataforma ainda é capaz de identificar o tipo de café, definir a medida e levar o consumidor a conhecer melhor sobre notas, sabores, harmonizações e receitas. A tecnologia, que faz parte do DNA da companhia, é uma aliada durante a interação com a máquina, facilitando todo o processo, inclusive com alertas intuitivos de limpeza e manutenção. Com a Momento, a Nespresso Professional foca ainda mais na interatividade entre consumidor e marca, sem abrir mão da segurança.

Conheça mais sobre o novo ecossistema da Nespresso

Compromisso Nespresso com a Sustentabilidade

O café de Nespresso Professional segue o padrão de alta qualidade sustentável da linha original. Todas as fazendas fornecedoras do Brasil fazem parte do Programa Nespresso AAA de Qualidade Sustentável™, desenvolvido em 2003 em parceria com a Rainforest Alliance e o Imaflora, para oferecer aos produtores conhecimentos e técnicas que os apoiassem na produção de um café de alta qualidade.

No Brasil, a Nespresso iniciou a reciclagem de cápsulas em 2011 e investe mais de R$ 5 milhões por ano em ações relacionadas. Atua com sistema próprio, responsável por separar o pó de café do alumínio em seu Centro de Reciclagem. É possível conhecer o trabalho realizado pela empresa no local por meio do tour virtual.

São 200 pontos de coleta espalhados pelo Brasil, e sua taxa global de reciclagem efetiva no país foi de 23% em 2019, e a meta para 2021 é chegar a 30%.

Sobre a Nespresso

A Nespresso é pioneira em café em porções individuais da mais alta qualidade sustentável. No Brasil desde 2006, conta com 33 Boutiques e cerca de 700 colaboradores nas principais cidades do país. A linha doméstica da marca oferece 29 variedades de cafés, além de máquinas e acessórios para uma experiência completa. Já a linha Nespresso Profissional apresenta 15 cafés e máquinas adequadas para estabelecimentos de alta rotatividade, como hotéis, restaurantes e empresas. Por meio do compromisso The Positive Cup™, a Nespresso atua na gestão sustentável do café, do alumínio e em práticas relacionadas ao clima. No Brasil, a marca tem investido no sistema de reciclagem de cápsulas e possui mais de 200 pontos de coleta.

Saiba todas as informações sobre a Nespresso e o compromisso com sustentabilidade podem ser encontradas no site no site www.nespresso.com.