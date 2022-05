Nespresso lança café inspirado no estilo de vida carioca

Novo café faz parte do lançamento global da linha permanente que traz o Chef Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, como embaixador

A Nespresso, líder no segmento de cafés porcionados de alta qualidade sustentável, anuncia este mês o lançamento do café Rio de Janeiro Espresso, inspirado no estilo de vida da cidade maravilhosa, destino turístico inclusive entre os brasileiros. A novidade faz parte da linha permanente World Explorations que aprecia as maneiras únicas e típicas de tomar a bebida pelo mundo por meio de experiências que se vive nesses lugares. A linha traz também os cafés Paris e Istanbul, a arte das novas cápsulas é baseada em motivos e designs icônicos das três cidades, das folhas de palmeiras tropicais do Rio de Janeiro aos pisos monocromáticos dos cafés parisienses.

A marca convida todos os Coffee Lovers à uma viagem para descobrir formas distintas de beber café como uma oportunidade de descobrir novas culturas ao redor do mundo. Com o Rio de Janeiro, cidade que carrega toda a herança enraizada do nosso país no cultivo e consumo de café, a Nespresso presta uma homenagem ao sabor do café que o brasileiro gosta. O Café Rio de Janeiro é um espresso intenso, exótico e aveludado, elaborado exclusivamente com Arábicas brasileiros, com um toque único de sândalo, juntamente com notas herbais.

Para completar as novidades da linha, o café Istanbul Espresso é uma bebida intensa e deliciosa que revela todo o seu perfil marcante por meio de suas notas de frutas silvestres e seu delicado toque de amêndoas, já o Paris Espresso é uma combinação equilibrada de grãos Arábica latino-americanos levemente torrados e de grãos Robusta vietnamitas. Para deixar a experiência ainda mais completa, a Nespresso também lança novas xícaras da linha Pixie que refletem as cores das novas cidades.

“Estamos muito felizes em ter um café que represente o Brasil na nossa linha permanente da Nespresso, agora as pessoas do mundo inteiro vão poder provar um café tipicamente brasileiro e serem transportados para esse país sem igual e desfrutar do estilo de vida de um dos principais destinos turísticos do país, que é o Rio de Janeiro”, comenta Mônica Lopes, Diretora de Marketing da Nespresso Brasil.

Como parte do lançamento global, a Nespresso convidou chefes renomados que representam o Rio de Janeiro, Paris e Istanbul para apresentar o jeito único e especial de saborear o café no dia a dia de cada cidade, a fim de trazer uma experiência mais imersiva dos novos sabores da linha. No Brasil, o embaixador da campanha, é o Chef Rodrigo Oliveira, dono dos restaurantes Mocotó, Balaio IMS e o recém-inaugurado Caboco em Los Angeles, que por meio de conteúdos exclusivos produzidos em parceria com a marca, mostrará como o novo café pode te levar a uma deliciosa pausa no dia, desfrutando de momentos agradáveis no Rio de Janeiro, além de criar drinks exclusivos com o lançamento.

“A energia da cidade maravilhosa está no Rio de Janeiro Espresso, Intenso e aveludado, ele reflete a herança do Brasil no café. É uma homenagem ao sabor que o brasileiro gosta, por isso estou muito feliz em ser o embaixador dessa campanha aqui, justamente em uma cidade que sou apaixonado. O Rio tem essa característica de te deixar a gente renovado, atributo que o novo café da Nespresso apresenta perfeitamente”, comenta o Chef Rodrigo Oliveira.

Sleeve Rio de Janeiro Espresso

Sleeve Istanbul espresso

Sleeve Paris Espresso

R$ 29 (Sleeve com 10 unidades)

Pixie Rio de Janeiro

Pixie Istambul

Pixie Paris

R$ 70 (valor unitário)

Os novos cafés Nespresso World Explorations para Original Line, vão estar disponíveis online e nas boutiques Nespresso a partir de 02/05, já os acessórios a partir de junho. Para obter mais informações sobre a linha de cafés, incluindo receitas de café e acessórios, visite www.nespresso.com.