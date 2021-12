Com cardápio exclusivo para o Natal, Nube traz sugestões de presentes deliciosos!

O macatone é a novidade da loja e promete surpreender os apreciadores de macarons

O Natal é uma época mágica, repleta de gratidão. Essa data é lembrada pelo Papai Noel, a árvore de Natal e as gostosuras servidas na ceia! Por ser uma data que reúne a família, a troca de presentes acontece entre pessoas de várias idades e a compra deles pode ser um trabalho e tanto!

Pensando nisso, o Nube Café preparou um cardápio incrível com delícias que agradam todas as idades! Além de ser uma ótima opção de presente, os docinhos da marca ainda podem virar decoração da mesa da ceia, graças a sua aparência natalina!

O primeiro item do cardápio é uma linda guirlanda de macarons sortidos (R$ 150). Embalada em uma caixinha redonda, a guirlanda tem 25 centímetros de diâmetro e vem acompanhada de um enfeite de feltro da sua preferência!

Se o seu presenteado gosta de flores, a caixa florida (R$ 200) é a escolha ideal! O kit vem com flores, uma caixinha com seis macarons, croc de macaron e um biscoitinho de canela com açúcar. A coisa mais linda!

Para aqueles que são fãs de chocotones e panetones, o macatone (R$ 130) vem pra surpreender! Novidade do Nube, o macatone é um chocotone recheado com camadas de macaron, ganache de chocolate e caramelo salgado, coberto inteiramente com chocolate ao leite e pedaços de macaron.

Para aqueles que querem compartilhar o presente com a família, o Nube tem a torta árvore (R$ 100). Em formato de uma árvore de Natal, a torta é feita com massa de biscoito amanteigado sucrée de baunilha, recheado de creme de cream cheese com chocolate branco e geléia de frutas vermelhas. Perfeito para sobremesa!

Lembrancinhas!

Se você quer dar presentes para sua família toda, para sua equipe de trabalho ou amigos, o Nube também tem opções natalinas! Embalados em uma caixinha com estampa exclusiva, você pode montar kits com 6 (R$ 35), 12 (R$ 60) e 18 (R$ 85) macarons, e ainda escolher entre os 18 sabores diferentes que a casa tem, como brigadeiro, cheesecake, beijinho, entre outros!

O Nube ainda tem opções de lembrancinhas como mini bolo red velvet (R$ 19), kits com 1 a 3 macarons tradicionais (R$ 7 a R$ 17), e os macarons de Natal, disponíveis em caixinhas com 4 (R$29) ou 8 (R$50) unidades com estampas natalinas!











Garanta já o seu!

As encomendas serão aceitas até o dia 21 de dezembro, de acordo com a disponibilidade dos produtos e devem ser realizadas por WhatsApp (61) 99885-8481, nos formatos de take out ou delivery.

A taxa de entrega é por localização sem possibilidade de agendamento de horário. E a forma de pagamento pode ser feita por pix, depósito bancário, cartão de crédito pelo aplicativo picpay.

Dica importante: os produtos devem ser conservados na geladeira, exceto o Macatone e devem ser consumidos em até sete dias.

Serviço:

Nube Café

Endereço: 910 Sul (Centro Clínico Via Brasil, loja 28)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 19h

Delivery: Consultar a disponibilidade

Telefone: (61) 99885-8481

@nubecafe