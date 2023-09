Na Seis promove churrascada aos domingos

Casa preparou cardápio repleto de cortes especiais a partir de R$ 59, com porções que servem de 3 a 4 pessoas

O ‘Na Seis – Comida de Bar’, localizado na 706 Norte, oferece uma churrascada com cardápio variado para os apreciadores de carnes nobres. A novidade acontece aos domingos.

Os cortes em destaque são bife de chorizo (R$ 115); picanha (R$ 149); costela (R$ 99); cupim (R$ 99); carne de sol (R$ 119); linguiça de formiga (R$ 69); e a clássica linguiça toscana (R$59). Cada corte vem com porções de arroz biro biro, batata bolinha e vinagrete, servindo de 3 a 4 pessoas.

Foto: Divulgação

“O Na Seis conversa com todos os públicos, por isso sempre buscamos uma programação que todos os perfis possam se reunir para ter uma excelente experiência. E o domingo com churrasco é exatamente um dos pontos altos dessa reunião. Os visitantes irão se surpreender com o que estamos preparando”, explica Jomilton Júnior, um dos sócios da casa.

Serviço

Na Seis – Comida de Bar

Endereço: SCLRN 706, Loja 3 – Asa Norte

Horário de funcionamento: Tterça a quinta , das 16h às 00h; sexta e sábado, das 11h às 01h; domingo, das 11h às 21h

Instagram: @naseiscomidadebar