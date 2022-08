MOAI celebra aniversário de cinco anos em grande evento à beira do Lago Paranoá

Com open food e open bar, o Exclusive Sunset deve reunir mais de 400 pessoas, entre líderes, empresários e convidados

Para celebrar cinco anos de existência e um portfólio que contempla mais de 500 associados e 300 eventos realizados, a MOAI realiza, no próximo dia 31, a partir das 17h, o Exclusive Sunset. Com diversas atrações musicais sob a curadoria da Artfex, o evento será sediado na Barraca do Coco, localizada no complexo do Na Praia Festival.

Com open bar e coquetel volante, os participantes poderão desfrutar de um cardápio exclusivo, que incorpora o selo de qualidade do Restaurante Coco Bambu. Risoto de cogumelos, risoto de bacalhau, mini pastel de queijo, camarão à milanesa, arrumadinho de carne de sol, ceviche de salmão e caldinho de peixe estão entre as principais iguarias que serão servidas pela casa. Já a programação musical inicia logo na abertura do evento com a banda Jazz Na Carta, precedendo as apresentações da banda Baile do Marvyn e do DJ Nice Moana.

Fundada em 2017 por Vinicius Postai, a MOAI surgiu com o intuito de reunir pequenos, médios e grandes empreendedores em ambientes únicos para proporcionar a troca de experiências em alto nível. Acoplando também conselhos estratégicos formados por líderes de diferentes segmentos que se reúnem frequentemente para desenvolver estratégias corporativas em conjunto, atualmente, a MOAI se consolida como a maior rede de networking do DF.

“Por termos uma metodologia única, seja pelas técnicas de networking ou pelo acompanhamento mensal dos desafios dos associados, a MOAI completa mais um ano de atividade sabendo que está fazendo a diferença no cenário do empreendedorismo em Brasília. Com isso, queremos que a nossa comemoração de aniversário exceda todas as expectativas que conquistamos ao longo dos últimos cinco anos”, declara o CEO Vinicius Postai.

O Exclusive Sunset vai reunir diversão, networking, gastronomia e muito pé na areia. Para participar da celebração dos cinco anos da MOAI, os interessados podem adquirir os ingressos por meio da plataforma do Sympla da rede. O evento se estende até às 23h e deve reunir mais de 400 pessoas, entre associados e convidados externos.

Sobre a MOAI – Com cinco anos de mercado e mais de 420 associados em Brasília, a MOAI presta conselhos estratégicos e atendimento personalizado para fomentar a troca de experiências entre empresários de diversos segmentos, promover o networking empresarial e alavancar valor de mercado a todos os envolvidos. Organiza, mensalmente, eventos, dentre eles as reuniões dos conselhos estratégicos, palestras, como o MOAI Talks, e mentorias.

Serviço

MOAI | 5 Anos Exclusive Sunset

Data: 31/08, quarta-feira

Horário: 17h

Local: Coco Na Praia, St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Asa Sul, Brasília (DF)

Instagram: @moaibrasil

Site: mmoai.com.br