Amore Milho lança 3 sabores de milkshakes à base de milho

A Amore Milho lança, no dia 25 de outubro, o AmoreShake. As bebidas geladas têm três versões com base de milho. Outra novidade no cardápio é o famoso e querido curau

Em celebração e proximidade da estação mais quente e esperada do ano, a Amore Milho lança uma novidade refrescante em seu cardápio. O verão dos brasilienses poderá ser mais delicioso com a chegada do AmoreShake. A novidade promete agradar os paladares de quem quer uma sobremesa querida por todos, mas com uma pitada de inovação em sua preparação – todos feitos com o seu ingrediente especial: milho. Os Amore Coco, Amore Maltine e Amore Leite podem ser degustados a partir do dia 25 de outubro. Todos os shakes são feitos na versão de 300 ml a um valor de R$12,90. A bebida que veio para ficar também traz consigo duas novidades para o cardápio da Amore Milho: sorvetes disponíveis nos sabores chocolate intenso, milho e coco. Os clientes da Amore Milho poderão conhecer a nova iguaria por valores bem acessíveis: uma bola será oferecida a R$5,00, 2 bolas a R$8,00 e a bola adicional por R$3,00. Não menos importante, a casa agora implementou o que todo mundo sempre gostou: o famoso e querido curau. O creme, que pode ser apreciado na versão gelada, está disponível no cardápio por R$10,90. Curau Amore Milho. Foto: Divulgação

Milkshake. Foto: Divulgação

Sorvete Coco e Milho. Foto: Divulgação A unidade de Brasília está localizada na Rua 19 Norte lotes 6/8 loja 12 – Duo Residence Mall – Águas Claras. A casa está aberta das 11h às 22h, diariamente. Os pagamentos são realizados por cartões de débito e crédito, cartão refeição alelo, ticket e sodexo, pix e dinheiro. Os clientes podem pedir a iguaria pelo Ifood e whatsapp da loja (61) 99621 9900, sendo as entregas são feitas apenas com pix e cartão. Serviço:

Amore Milho

Endereço: Rua 19 Norte lotes 6/8 loja 12 – Duo Residence Mall – Águas Claras

Whatsapp: (61) 99621 9900

Instagram: @amoremilho.brasilia

Dias e Horários de Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 22h (presencial, sistema delivery e take-out)

Formas de Pagamento: cartões de débito e crédito, cartão refeição alelo, ticket e sodexo pix e dinheiro

Cardápio digital: https://amore-milho-aguas-claras.goomer.app

Entregas pelos aplicativos Ifood, Take-out e entrega própria da casa