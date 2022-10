Mezanino Gastrobar lança novos pratos tendo primavera como inspiração

Novas massas, queijo trufado, peixe e sobremesas deliciosas integram o cardápio da casa para a temporada mais florida do ano

Nova temporada, novos ares, novo cardápio. Pegando o frescor da primavera candanga como inspiração, quando o verde toma conta da paisagem brasiliense, o Mezanino Gastrobar lançou uma variedade de novos pratos para degustar apreciando a melhor vista da capital federal. As novidades incluem linguini, peixe, queijo trufado e duas sobremesas para adoçar o paladar. As criações são da dupla de chefs Marcos Nery e Matheus Brito, que assinam o cardápio da casa, aberta de terça-feira a domingo.

Para quem curte queijo, uma boa pedida para entrada é o Camembert Trufado ao Forno (R$ 49), envolto na massa phyllo com mel, azeite trufado, aioli de alho negro e pimenta do reino. Já entre os principais, na parte de massas, o Linguini Meza Maré (R$ 89) é servido com camarões e molho de tomate confit, com toques de limão siciliano e óleo de manjericão, sobre uma fonduta de blue cheese. Ainda nessa pegada de frutos do mar, outra aposta é o Peixe Grelhado com Nhoque de Banana da Terra (R$ 89), uma anchova negra grelhada de um lado e cozida do outro. O nhoque é envolto em massa phyllo crocante e acompanha creme de parmesão e molho de moqueca.

Os amantes de uma boa sobremesa vão se encantar com a doçura na medida certa das novas opções do cardápio. São elas o Cheesecake Mezanino (R$ 35), com morangos e uvas tintas marinados com toque de limão siciliano, chantilly, placas de suspiro de leite e red crumble; e a Torta de Chocolate (R$32), uma torta em camadas de brownie, brigadeiro e ganache, servida com chantilly, crumble, tuille e calda – tudo de chocolate.