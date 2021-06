Com a proximidade do dia dos namorados, a chef Ana Cláudia Morale elaborou um menu cheio de doçuras bem característico para a celebração da data romântica

O céu, a lua, as estrelas, o amor e um universo todo romântico embalam os corações apaixonados dos pombinhos de Brasília. É nesse clima de amor que a chef italiana, Ana Cláudia Morale lança o projeto gastronômico “Meu Universo é Você” que vai de encontro com toda a energia de paixão que o momento traz. A chef lança um menu de doces refinados, em uma caixa com a cor dos apaixonados, composta por 16 bombons de amarena (fruta silvestre) e de floresta negra, brownie e fudge de oreo e de paçoca com cranberry. Tudo isso ao valor de R$160,00.

“Com unidades limitadas, a ideia é que a caixa seja um presente para o casal, para que possam aproveitar juntos a data comemorativa”, garante a chefe Ana Cláudia.

Os pedidos podem ser realizados com a própria chef, por meio do telefone (61) 98203 -1526 (WhatsApp) e as entregas serão gratuitas e feitas em todo o DF.

O mimo em forma de presente promete aquecer os corações e celebrar a data em grande estilo. Love is in the air!

Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.

Serviço: “Meu Universo é Você” é a aposta gastronômica para o Dia dos Namorados na Capital Federal

Valor: R$160,00

Entregas: Gratuitas

Localização: Em todo oDF

Pedidos por encomendas diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526