Primavera traz boas novas para o mercado gastronômico de Brasília

O restaurante Espaço das Árvores, inaugurado no mês de junho, uniu gastronomia e contemplação da natureza para oferecer aos seus clientes uma experiência gastronômica diferenciada. A ideia é trazer um espaço aberto e sem barulhos de carros e com a tranquilidade do meio ambiente

No mês da primavera, os amantes da boa gastronomia da Capital Federal recebem uma nova opção gastronômica, recém-inaugurada na cidade. O Espaço das Árvores, localizado próximo ao Lago Norte, apresenta um novo conceito: o objetivo é proporcionar aos clientes uma experiência gastronômica com a contemplação da natureza acompanhada de uma boa música. A casa, que tem uma decoração rústica, apresenta um menu elaborado por grandes nomes da gastronomia, como Rafael Derzie que já atuou no Dudu Camargo e Pobre Ruan e Fábio Silva e Souza com passagem pelo restaurante da chef Mara Alcamim.

O Bolinho de Feijoada, recheado com bacon e couve (R$32,90) e o Bife Wellington com Goiabada ao Porto (R$79,90), filé mignon envolto com parma, pasta de cogumelos e massa folhada, acompanhado de molho de goiabada ao vinho com pimenta e batatas rústicas são os carros chefes do restaurante.

Outra iguaria que casa também oferece é a Panceta de porco com molho de tamarindo (R$59,90), que nada mais é que a barriga de porco crocante acompanhada de molho especial de tamarindo e purê de batata baroa com gengibre.

Para os amantes de um pescado, o Espaço das Árvores traz o prato Salmão ao molho tarê (R$72,90), elaborado com 170 gramas de filé de salmão grelhado com molho tarê, acompanhados de risoto cítrico.

Aos sábados, a casa serve feijoada (R$42,90 por pessoa) e aos domingos uma moqueca baiana de respeito (R$59,90 por pessoal).

Além da infinita variedade de pratos, os clientes poderão saborear as pizzas com os sabores disponíveis de calabresa, pepperoni, frango com catupiry e margherita (entre R$ 42,90 e R$69,90).

O menu de sobremesas conta a banana rústica com doce de leite e sorvete de creme (R$ 21,90), brownie de castanha com sorvete de creme (R$25,90), pudim de leite (R$ 15,00) e sorvete (R$ 9,90).

A casa está aberta de terça a sexta-feira, das 18h às 23h, sábado, das 12h às 23h e domingo, das 12h às 18h.

O Espaço das Árvores chega ao mercado brasiliense seguindo todos os protocolos de higiene e segurança e promete trazer uma experiência gastronômica rica e diferenciada.

Serviço:

Endereço – Unidade Lago Norte Núcleo Rural Olhos D’Água 33 – Lago Norte -DF

Contato: (61) 99378-3838

Dias e Horários de Funcionamento: De terça a sexta-feira (das 18h às 23h), sábado (das 12h às 23h) e domingo (das 12h às 18h)

O restaurante recebe os cartões das principais bandeiras, no débito e crédito.