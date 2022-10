Menu Friuli: Piselli Brasília oferece cardápio em parceria com chef italiano

Entre os dias 1º e 6 de novembro, o Piselli traz para a capital federal os sabores da região do Friuli-Venezia Giulia em um menu dividido em quatro etapas

Considerado uma referência quando o assunto é diversidade cultural, o Brasil é um país que agrega hábitos culturais e culinários de diferentes partes do globo. Entre eles, ganha destaque a culinária italiana, famosa pelas massas, pelos temperos e pelas sobremesas. Especializado na gastronomia da Itália, o Piselli Brasília busca celebrar tal herança cultural e trazer um pouco do país mediterrâneo para o público brasiliense.

Entre os dias 1º e 6 de novembro, o Piselli traz para a capital federal os sabores da região do Friuli-Venezia Giulia, localizada no norte do país. Para criar o menu, dividido em quatro etapas, o responsável é o chef Luca Bidinost, chef freelancer que, além de possuir um vasto conhecimento técnico na cozinha, foca em culinária sustentável e alimentação saudável.

Recentemente, Luca trabalhou em parceria com o Piselli durante a 11ª Settimana della Cucina Regionale Italiana, evento gastronômico realizado em São Paulo, que reuniu 20 chefs italianos e que foi criado para exaltar a cultura da Itália no Brasil.

Menu Friuli-Venezia Giulia

A experiência gastronômica italiana, disponível no almoço e no jantar, tem início com as entradas. Os clientes poderão degustar o “Carpaccio di Bacalla ai Profumo di Vaniglia”, que consiste em lâminas de bacalhau curado, perfumado com baunilha. Ainda nesta etapa, estará disponível a ‘Crema di Patate con Cavialle Beluga’, um creme de batatas aromatizado com camomila e caviar Beluga.

Em seguida, o chef Luca Bidinost preparou, em parceria com o restaurante, duas opções de primeiro prato. São eles o “Risotto Acciughe e Cioccolato” e o “Ravioli di Boursin e Albicocca”. A primeira alternativa é um risoto amanteigado com alice e adornado com lâminas de chocolate amargo. A segunda são raviolis recheados de queijo de cabra fresco e damascos, servidos ao molho de erva doce.

Como segundo prato, as proteínas de origem animal ganham destaque. O “Filetto Rossini”, medalhão de filé mignon, creme de trufas negras, foie gras e cogumelos ao forno; e o “Sgombro al Carbone e Limone Condite”, peixe fresco cozido em infusão de salsão e pó de carvão, acompanhado de compota de dois limões, são as sugestões do chef.

Para fechar o ciclo, os clientes poderão escolher entre a “Crostatina Alla Crema di Nocciole e Pera Alla Vaniglia” e a “Panna Cotta con Pesche Fresche e Pinot Grigio in Gelatina”. A primeira é uma tortinha com creme de avelãs e pêra cozida com baunilha. A segunda é uma panna cotta com pêssegos frescos e gelatina de vinho branco.

A experiência completa, incluindo entrada, primeiro e segundo prato e sobremesa sai por R$270 por pessoa, sem a inclusão de bebidas e serviço.

Bidinost e a produção sustentável

Na gastronomia, o chef italiano Luca Bidinost adotou, há alguns anos, a “filosofia 360º”. O objetivo de tal lógica é assentar o modelo econômico circular, no qual o foco está na matéria-prima e no dinheiro investido na compra dos produtos que volta diretamente para quem os cultivou, fechando o ciclo econômico de produção. Na Itália, além de estar à frente da Osteria Turlonia, Luca conduz cursos de formação profissional e foca em sustentabilidade.

Serviço

Menu Friuli-Venezia Giulia

Onde: Piso Térreo, Shopping Iguatemi, Lago Norte, Brasília (DF)

Quando: De 1º a 6 de novembro

Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h.

Para reservas e mais informações: (61) 9913-7191