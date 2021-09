Menu executivo do Cantucci Osteria tem opções para celebrar a primavera

Pratos estão disponíveis, até o fim de setembro, para consumo no restaurante e, também, para pedidos via delivery e/ou take out

No próximo dia 22, começa a primavera. Essa época é muito apreciada por boa parte das pessoas, pois a natureza fica exuberante com flores de variados tipos. No Cantucci Osteria os pratos do Almoço Executivo do mês prometem colorir os olhos dos clientes e aguçar o paladar com seus aromas. Criado pelo chef Rodrigo Melo, o menu especial busca combinações e propostas para os apreciadores da boa experiência gastronômica. As novidades ficam disponíveis até o dia 30 de setembro. Servido de segunda a sexta-feira, o Almoço Executivo (R$ 39) dispõe de três opções de pratos a cada dia mais saladinha. Para quem optar pelo Menu Completo (R$ 59), além do prato principal, o comensal poderá saborear a deliciosa entrada premium do mês, Casquinha de Siri, e uma sobremesa bem refrescante, Brownie assado, sorvete fiori di latte, castanhas e ganache de chocolate. Para os vegetarianos, o restaurante ainda oferece uma opção servida todos os dias, o Escondidinho de cogumelos, creme de duas batatas e mozzarella de búfala. Beef Bourguinonne

Camarão Gratinado

Escondidinho de Cogumelos

Gamberi Zucca

Risoto de Bacalhau Confira o cardápio da semana Segunda-feira Picadinho Tradicional

Picadinho de filé ao demi glace, arroz branco, farofa de ovos e banana à milanesa.

Tilápia ao molho de maracujá acompanhado de arroz sete cereais e legumes salteados.

Espaguete aos três cogumelos ao azeite trufado, shitake, shimeji e funghi. Terça-feira Beef Bourguinonne

Cubinhos de carne ao molho de vinho, cebolas échalotes, bacon e champignons, arroz com brócolis e farofinha da casa.

Massa farfalle ao molho de provolone, tirinhas de frango, ervas e tomatinho confit.

Camarão ao creme de abóbora, arroz cremoso ao gorgonzola e chips de batatas. Quarta-feira Ancho Chimichurri

Ancho grelhado ao molho chimichurri acompanhado de batatas bravas ao aioli de páprica.

Peito de frango laqueado ao molho de frutas vermelhas. Acompanha arroz negro com legumes e ervilhas.

Risoto de bacalhau com amêndoas e escarola. Quinta-feira Polenta e Ragout

Ragout de carne ao vinho do porto com polenta mole e espinafre ao alho.

Ragout de carne ao vinho do porto com polenta mole e espinafre ao alho. Maiale alla Birra Nera

Lombo suíno grelhado ao molho de cerveja IPA, arroz milanês e batata gratinada aos três queijos.

Lombo suíno grelhado ao molho de cerveja IPA, arroz milanês e batata gratinada aos três queijos. Camarão gratinado

Camarão em base de arroz temperado ao molho bechamel, queijo e batata palha. Sexta-feira Feijoada Gourmet

Carne de sol, charque, paio e calabresa com arroz branco, farofinha, couve e laranja

Cupim cozido lentamente em baixa temperatura, molho rôti da própria carne, arroz piamontês e farofinha de panko.

Carpaccio (R$ 31) – Rosbife em crosta de pimenta ervas, aioli de mostarda, queijo parmesão, alcaparras e ciboulette, acompanhado de focaccia;

Bruschettas della Toscana (R$ 29) – 6 unidades – Três sabores: Pesto com búfala e tomatinhos confit, Caponata de berinjela e Tartar de tomate com manjericão. Pratos Principais Wellington (R$ 54)- Massa folhada recheada com filé mignon, cogumelos e patê de carne. Acompanha risoto milanês com castanhas e molho de vinho malbec.

Cassoulet Al Mare (R$ 58)- Caldeirada de mix de feijões brancos com frutos do mar, arroz branco e farofinha de panko.

Parmegiana di Búfala – para dois (R$ 94) – Filé empanado e gratinado com pomodoro, mozarella de búfala, parmesão e manjericão. Acompanhado de arroz banco e batata souté.

Risoto Margherite ao Pesto (R$ 44) – Arroz Arbóreo, ragú de costela desfiada, pesto de agrião e farofa de panko com castanha. Para finalizar o almoço, o Cantucci ainda dispõe de um delicioso Piccolo Caffe (R$ 10) – expresso da Casa mais mini banoffee. E para quem gosta de vinhos, o restaurante, também, tem uma ótima pedida com um preço especial, o Quartino do Mês, 250ml de Lavid Branco (R$ 24). CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Serviço

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu

Horário de Funcionamento presencial:

todos os dias – das 12h às 23h

Horário de Funcionamento delivery:

todos os dias – das 11h às 23h