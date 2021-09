Primavera chega com novo menu degustação de 12 etapas do Xamam

As composições são inspiradas na estação mais colorida do ano, com muita flores e frutos do cerrado, tendo como protagonista a carne suína, especialidade da casa

As flores ganham vida, a vegetação fica mais colorida e as árvores carregadas de frutas. Eis a anunciação da natureza para a chegada da primavera! Logo, o sinal também se estende para fãs da gastronomia do Xamam, com a renovação de seu menu degustação, agora em 12 etapas e inspiração na estação mais bonita do ano.

O espaço de cozinha contemporânea e artesanal, é especializado em cortes da carne suína, em criações pra lá de criativas e saborosas pelas mãos do chef Anthony Soares, com temperos, especiarias e técnicas inéditas. Para esta temporada o novo “head from tail” (da cabeça ao rabo), como é chamado os menus temáticos do local, sai por R$219 por pessoa, e está disponível a partir desta quarta-feira (22), dia em que inicia a primavera.

Entradas

A charcutaria do Xamam é onde as peças de porco ganham cortes e preparos distintos para servir a cozinha da casa e também o empório na entrada do restaurante. Para iniciar a experiência, é servido rodelas de copas com um preparo diferente. Uma porção integra a charcutaria básica (defumação) e a outra o modelo avançado (maturação) para que os visitantes reconheçam a diferença do sabor de um mesmo corte, onde apenas a condução é diferente. Também acompanha pão brioche com manteiga de bacon e um grissini. Em seguida o chá de porco chega à mesa com um caldo feito de legumes, carne e osso de porco com pétalas de flores do Cerrado flutuando na superfície.

O limão combina com os cortes suínos e o aroma da fruta instiga os olfatos antes de iniciar a quarta etapa. Os snacks frios são servidos em cima de frutas cítricas da estação numa barca ornamentada por flores, com quatro opções: salada ceasar, batata com bacon, bolocha sete capas recheada de linguiça blumenau e o mini bao de barriga de porco. Logo após, chega os snacks quentes formados por croquete de bochecha, bolinho de carne de lata, com caramelo toffe e queijo coalho e, a queridinha do público Xamam, a bomba de costela.

Copas. Foto: Bruno Aguiar

Chá de porco. Foto: Bruno Aguiar

Snacks frios. Foto: Bruno Aguiar

Snacks quentes. Foto: Bruno Aguiar

Pratos principais

Os carros-chefes do menu chegam com um prato composto por nhoque de batata roxa com molho de açaí e creme de queijo e o lardo, gordura das costas do porco maturada por um ano. Na sequência a picanha de porco é servida na cama de aligot de mandioca acompanhado de aspargos com bacon. Fechando esse passo, o marshmallow de abacaxi surge em meio a uma piscina de feijão preto como mágica.

Lardo. Foto: Bruno Aguiar

Picanha suína. Foto: Bruno Aguiar

Mashmellow de abacaxi. Foto: Bruno Aguiar

Sobremesas

A primeira sobremesa é uma combinação de sorvete de manga, maracujá do cerrado e crumble, que leva pitadas de bacon, creme de queijo e gelatina de abacaxi, um passeio de frutos tradicionais da estação que se aproxima.

A última etapa é o bolo Xamam, feito de chocolate com bacon, desenvolvido pelo confeiteiro da casa, Marcelo Henrique. Durante a primavera, a casa completará um ano de vida e o pedido final marca a primeira velinha assoprada do espaço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorvete de frutas do cerrado. Foto: Bruno Aguiar

Bolo Xamam. Foto: Bruno Aguiar

Serviço:

Xamam Restaurante e Charcutaria

Onde: CLS 210 Bloco B loja 30 – Asa Sul – DF

Horário: segunda a domingo, 11h às 23h;

Para mais informações: @xamam.rc

Telefone: (61) 98593-8593