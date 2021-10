Chef Pedro Alex é indicado para concorrer ao prêmio Dolmã ao título de Melhor Chef de Cozinha do Brasil

Considerado o Oscar da Gastronomia no Brasil, o Prêmio Dolmã é a principal conquista que um chef pode esperar em sua carreira.

O chef carioca Pedro Alex foi selecionado para concorrer ao prêmio, representando a região Sudeste do país, uma das principais áreas gastronômicas do Brasil. Depois de ter sido premiado em âmbito regional com o título de Embaixador da Gastronomia do Rio de Janeiro, Pedro Alex irá disputar o título de Melhor Chef de Cozinha do Brasil com os chefs Deocleciano Brito (AC), Ruth Almeida (TO), Rafael Bruno (MA), Gilmar Borges (GO), e chef Rodrigo Bernardes (PR). O resultado da seletiva será anunciado no mês de dezembro.

Para o chef carioca, vencer o Prêmio Dolmã é alçar voo maior na carreira e uma responsabilidade muito grande. “Meu conceito de gastronomia está relacionado à arte de cozinhar. Sou um apaixonado por esta arte, onde procuro estudar as relações da cozinha com a história, com a sociedade e seus costumes. Como carioca que sou, dedico minha prática a desenvolver receitas com as características do meu estado, tão diverso e rico”, ressaltou o chef.

A competição passa por diversos critérios para decidir quem será o grande vencedor, como o júri popular, experiência profissional e histórico de carreira. “Todos os chefs que estão concorrendo têm suas característica e seus pontos fortes. E agora eu tenho a responsabilidade de representar o Sudeste, que é o maior centro gastronômico do país”, comenta. “Esta premiação me ajudará a divulgar ainda mais a cozinha carioca em todas as regiões do Brasil e do mundo”, finaliza Pedro Alex.

Ainda neste ano, o Chef Pedro Alex atuou como coordenador do Festival Enchefs RJ 2021, realizado nos dias 23, 24 e 25 de setembro. O evento reunião 25 renomados chefs de cozinha de todo o País, durante três dias de evento, incluindo aulas show, palestras e concursos. O evento foi responsável por selecionar 2 indicados para concorrer ao Dólmã de Ouro, prêmio máximo da culinária. O Prêmio Nacional Dólmã, criado em 2014, destaca os profissionais da gastronomia brasileira pelo seu desempenho em âmbito nacional.

Pedro Alex – O Chef Pedro Alex foi consagrado como o Embaixador da Gastronomia do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2019, título vitalício cedido pelo Comitê da Gastronomia Brasileira. Foi vencedor do Enchefs 2018, e o coordenador regional da edição do Rio de Janeiro de 2021, além de ganhador da medalha Alumini Diamante da UNESA.

Carioca e com 32 anos de experiência no cenário gastronômico, atualmente Pedro Alex reside em Brasília (DF) onde trabalha como chef executivo da Vice-Presidência. Foi o chefe de cozinha dos principais eventos que aconteceram no Brasil ao longo dos anos como, a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas e Parolimpíadas de 2016, além dos grandes festivais de música como Lollapalooza, Carnaval do Rio de Janeiro. Também trabalhou na cozinha de importantes casas de entretenimento do Rio de Janeiro e de celebridades como a cantora carioca Annita.