Em meio à crise, três amigos ousam e inauguram Meat House Prime em Brasília

Casa de carnes nobres tem serviço diferenciado na Asa Norte

A crise que assola o mundo devido a pandemia do Coronavirus fez com que muitas empresas fechassem as portas em definitivo. Segundo dados da Pnad (Pesquisa Mundial por Amostra de Domicílios), o Brasil perdeu mais de 600 mil empregadores no intervalo de dois anos. Porém, na contramão de tudo isso, unindo coragem, determinação e se inspirando em boas ideias, três amigos decidiram empreender, investindo no mercado gastronômico. E assim nasceu a Meat House Prime (MHP).

A decisão não foi fácil e várias situações levaram os sócios Cristiano Dombroski (administrador de empresas e atual gerente da MPH), Artur Arêas (administrador de empresas trabalhando atualmente em uma multinacional) e Marcelo Arêas (engenheiro civil e servidor público) optarem pela casa de carnes nobres.

Marcelo Arêas, Maria Elizabete, Artir Arêas, Camilla Rabello e Cristiano Dombroski. Foto: Divulgação

Após trabalhar 20 anos em uma empresa multinacional, em Goiânia, Cristiano mudou-se para Brasília. A tentativa de voltar ao mercado de trabalho foi difícil e se agravou com a pandemia. Foi nesse momento que Artur, em um encontro com a amiga Camila Infantini, despertou o interesse pelo negócio de carnes nobres. Camila inaugurou uma loja no mesmo segmento em novembro de 2020.

Então, com o assessoramento dessa amiga, os três sócios desenvolveram o projeto para a Meat House Prime, escolhendo como local para o novo empreendimento, a quadra 201 Norte. Em seguida, convidaram a competente Beth Ávila, com sua experiência em atendimento a clientes e Camilla Rabello com seu conhecimento em lojas de varejo, para compor a equipe.

O premiado arquiteto brasiliense, André Alf, foi o responsável pelo projeto, captando perfeitamente a ideia de ter uma loja industrial/chic, e o designer Plácido Lima criou a logo e toda linha gráfica da marca.

Produtos da Meat House Prime. Foto: Divulgação

Produtos da Meat House Prime. Foto: Divulgação

Produtos da Meat House Prime. Foto: Divulgação

A loja abriu as portas no dia 17 de abril, mas em função da pandemia do Covid-19, o evento de inaugaração só aconteceu no dia 21 de agosto, em um happy hour com muito churrasco e cerveja. Por lá, encontramos uma variedade de cortes bovinos, suínos, cordeiro e frango orgânico, linguiças e hambúrgueres especiais, temperos, sal de parrilha, molhos e pimentas diversificados, acessórios e utensílios, cervejas artesanais, vinhos e espumantes que harmonizam perfeitamente com os cortes.

E no site (https://meathouseprime.com.br), além de informações sobre os produtos e serviços, estão disponíveis diversas receitas deliciosas para o preparo das carnes de forma prática .O funcionamento é de terça a sábado, das 9h às 19h. Também possui delivery através do WhatsApp (61) 99613-6240 ou aplicativos Ifood, Corneshopby Uber e, em breve, no Rappi.