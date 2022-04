Meat House Prime realiza festa de um ano com muita animação!

Evento será no sábado, 23 de abril, e contará com música boa, sorteios, churrasco e bebidas de qualidade

A Meat House Prime (MHP)-boutique de carnes completa um ano de inauguração em abril, e vai comemorar em grande estilo, durante a 6ª edição da Varanda Meat. A programação inclui churrasco de primeira, cervejas artesanais, vinhos, sorteios de produtos e promoções. E, é claro, muita música boa tocada pelo DJ Cottonete, residente da cidade, trazendo clássicos dos anos 80 e 90, no dia 23 de abril, sábado, das 17h às 20h.

Segundo Artur Arêas, um dos proprietários, como a comemoração é no mesmo mês do aniversário de Brasília, a data está sendo preparada de forma ainda mais especial: “Inauguramos em abril, em plena pandemia da COVID 19. Para nós da equipe, foi um grande desafio, com o mercado desacelerado como resultado da pandemia, e com os altos preços dos produtos alimentícios, principalmente da carne, nossa estrela. Construímos a marca do zero, criamos nosso conceito, experimentamos os sabores com zelo, visando nosso público, e montamos uma equipe enxuta, com expertise para atender nossos clientes”.

Assim, explica Artur, conseguiram se consolidar no primeiro aniversário com tamanha diversificação de cortes. São mais de 100 tipos de produtos congelados e resfriados como: porterhouse, prime rib, assado de tiras, short rib, tomahawk, denver, t-bone, costelas, picanhas, bife ancho, bife de chorizo, maminha, flat iron, entre outros cortes premium das raças Angus e Wagyucertificados.

Além dos cortes bovinos, a Meat House possui também cortes suínos duroc, cordeiro, galeto desossado, linguiças e hambúrgueres especiais, molhos, temperos e acessórios para a preparação de um bom churrasco. E não para por aí, a casa tem ainda caixas Box com acessórios, como faca e garfos, e produtos para churrasco, para presentear aquela pessoa especial. Além de kits exclusivos!

Por isso, segundo a gerente de marketing da MHP, Beth Ávila, a comemoração da data será uma oportunidade para as pessoas conhecerem os produtos, e apreciarem a tarde com muita animação. “A música fica por conta do DJ Cottonete, que já participou dos maiores eventos na cidade, entre eles: De volta aos anos 80, Fifa Fan Fest, Na Praia e shows nacionais e internacionais, trazendo um set animado e com a cara de Brasília, capital do rock”, afirmou.

DJ Cottonete

Durante a festa, terá um churrasqueiro assando as carnes, que podem ser compradas na hora, como espetinhos, picanhas, maminha, bife ancho, bife chorizo, entre outros cortes do cardápio, cervejas artesanais de produtores locais, cervejas nacionais e vinhos que harmonizam com os cortes.

Por fim, o evento contará também com sorteios de produtos da casa e de uma Wood Box, composta por uma unidade de faca barbecue, garfo churrasco, sal de parrilla com chimichurri, cerveja artesanal 600ml e um corte de carne.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Aniversário MHP – Meat House Prime faz um ano!

Data: 23/04/2022

Horário: 17h às 20h.

Local: CLN 201, Bloco B, Loja 65

Telefone: 61 32534583

Mais informações

Telefone: 61 32534583

WhatsApp: 61 996 136240

Site: www.meathouseprime.com.br

Instagram: @meathouseprimedf